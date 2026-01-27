Caballero amaga otra vez con los tribunales para incluir a Vigo en el Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, vuelve a la carga para conseguir que Balaídos sea una de las sedes del Mundial de fútbol que celebrará en 2030 en España, Portugal, Marruecos y Sudamérica. Aprovechando el anuncio del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, de que España albergará la final de la cita mundialista, Caballero le exige que anuncie también que Vigo se suma a la lista de ciudades que acogerán partidos, amagando de nuevo con acudir a los tribunales si no hay una respuesta afirmativa.

«Cuando nosotros le decimos que incluya a Vigo, dice que la Federación no tiene nada que ver, pero ahora dice que seremos la final. ¿Por qué lo de Vigo no? Está haciendo el ridículo del siglo porque envió 10 nombres a la FIFA cuando tenemos 11 sedes e igual se cae alguna más. Nos van a obligar a ir a los tribunales, no lo quiero hacer, pero no lo descarto», indicó el alcalde vigués.

Para Caballero, todo responde a motivos políticos y achaca la decisión tanto al PP como a la Xunta, asegurando que quieren que sea sede A Coruña o ninguna en Galicia. Pide al PP de Vigo y al BNG que se sumen a la presión y recuerda que ya han arrancado los trabajos para la ampliación de Tribuna, exigiendo a la Diputación que participe en la financiación.

Entre los argumentos del regidor, está una vez más la polémica con el cambio de puntuaciones en el proceso de selección de las sedes españolas llevado a cabo por la Federación Española, que relegó a Vigo pese a presentar un mejor proyecto que otras candidatas.