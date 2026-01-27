La cara de la moneda de la borrasca Joseph: los embalses que abastecen Vigo rozan el lleno tras las intensas lluvias

La noticia positiva de la borrasca Joseph se encuentra en los embalses que abastecen al área de Vigo. Las intensas precipitaciones que ha traído este voraz temporal, que se prevé que dure hasta el jueves, han ido llenando las presas de Eiras y Zamáns hasta alcanzar altos niveles. Concretamente, se encuentran al 77,2 % y al 87,41 %, respectivamente. La previsión de lluvia se prolonga hasta nuevo aviso, por lo que su capacidad llegará a cotas incluso más elevadas en los próximos días.

Joseph pasará a la historia por ser la borrasca que activó, tras casi 10 años, una nueva alerta roja en Galicia, concretamente en el interior de la provincia de Pontevedra. Lo hizo por sus feroces lluvias, que causaron estragos principalmente en las carreteras, ya mermadas tras la borrasca Ingrid de la semana pasada.

Sin ir más lejos, este mismo martes se registraron numerosos accidentes de tráfico, cuatro tan solo en la AP-9, uno con 23 coches implicados y cuatro heridos debido a una tromba de agua entre Oroso y Sigüeiro, y otros tres, simultáneos, por causa de una potente cortina de granizo con 11 vehículos dañados y un damnificado leve en Portas.

La factura total: unas 1.300 incidencias y 160 accidentes de tráfico desde ayer y hasta las 18.00 horas de este martes, según el 112 Galicia.

Con todo, en la cara de la moneda figuran los embalses gallegos. En el caso particular de los que sacian el área de Vigo, se sitúan en elevadas cotas. El de Eiras, al 77,2 % de su capacidad, mantiene 17,11 hm³; y el de Zamáns (también llamado embalse Alcalde Pérez-Lorente), al 87,41 %, 1,77 hm³, a raíz de los últimos datos ofrecidos por Augas de Galicia. En este sentido, Fornelos de Montes, donde se encuentra la presa de Eiras, fue ayer el segundo punto de Galicia donde más llovió, según Meteogalicia: 158.5 l/m² a lo largo de la jornada.

El embalse de Baiona (río Baíña), que también provee al entorno metropolitano de Vigo y cuyo volumen es notablemente menor, se encuentra al 91,77 %, con 0,59 hm³.