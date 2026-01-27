El BNG quiere un centro de reparaciones navales en la antigua Vulcano
Los nacionalistas alertan de que el fin de la concesión de San Enrique no puede suponer la desaparición del naval en los históricos astilleros de Teis
El Bloque Nacionalista Galego ha reclamado que las instalaciones de la antigua Factorías Vulcano, en Teis, se destinen a la creación de un Centro de Reparaciones Navales de la ría de Vigo, en lugar de ser utilizadas para una eventual ampliación de la terminal de contenedores del puerto. La formación se posiciona así ante la posible finalización de la concesión de los estaleiros San Enrique, cuya resolución está prevista para este viernes por parte de la Autoridad Portuaria.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, advirtió de que el cierre de esta etapa administrativa no puede traducirse en la desaparición de la actividad naval en un enclave con más de un siglo de historia. “Se ben o desenvolvemento dese proxecto empresarial non logrou o nivel de actividade necesario, baixo ningún concepto a finalización desta concesión pode supoñer a desaparición do sector naval dos estaleiros de Teis con 107 anos de historia”, afirmó.
Los nacionalistas sostienen que las actuales instalaciones reúnen las “condicións necesarias” para poner en marcha un centro de reparaciones navales, una propuesta que califican de histórica y que, a su juicio, permanece paralizada por la falta de impulso de las administraciones públicas, en especial de la Xunta de Galicia. Según recordó Igrexas, esta iniciativa ha sido objeto de reiteradas enmiendas del BNG a los presupuestos autonómicos, siempre rechazadas por el PP.
En este contexto, el Bloque defiende la necesidad de una intervención pública decidida, en colaboración con el tejido empresarial, ante lo que considera la “incapacidade manifesta do capital privado” para desarrollar todo el potencial del sector naval en Vigo. Desde la formación subrayan que esta apuesta permitiría diversificar la actividad, asentar carga de trabajo y retener el conocimiento y la capacidad profesional en un momento en el que la construcción naval mantiene niveles de actividad insuficientes.
“Para o futuro industrial da cidade é irrenunciábel e estratéxico blindar o sector naval, para o que consideramos innegociábel que esa parcela continúe a destinarse á construción e reparación de buques”, insistió el portavoz municipal, en referencia directa a los terrenos de la antigua Vulcano.
El BNG anunció además una ofensiva institucional a nivel municipal, autonómico y estatal. En primer lugar, se dirigirá al presidente de la Autoridad Portuaria para exigir la continuidad de la actividad naval en Teis y evitar lo que considera la “antesala dunha operación escura” destinada a convertir el antiguo astillero en una extensión de la terminal de contenedores.
“A aposta do BNG é clara: facer que Vigo volva ser o potente pulmón industrial e produtivo de Galiza”, defendió Igrexas, quien alertó de la urgencia de frenar la “crecente desertización industrial” que, según sus datos, ha supuesto la pérdida de casi 7.000 empleos industriales desde la llegada del PP a la Xunta en 2009.
