El ascensor más pausado de Vigo, a punto para su estreno

La sorpresa que se toparon los opearios en la zona obligó a retrasar su construcción más de un año

Vista del ascensor entre las calles Romil e Hispanidad de Vigo.

Vista del ascensor entre las calles Romil e Hispanidad de Vigo. / Alberto Blanco

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El ascensor más lento de Vigo apura (al fin) su fin. Pausado, no por su velocidad subiendo y bajando, algo que los vigueses todavía desconocen; sino por el tiempo que ha tardado en construirse: más de 20 meses. O, lo que es lo mismo, con un año de retraso sobre 8 meses previstos en el plan de obra. Pero su demora está justificada por motivos de seguridad tras la sorpresa en forma de problemas que se toparon los operarios en el terreno durante su construcción.

Se trata del ascensor de la calle Romil que conecta con Hispanidad. Los trabajos, adjudicados por 1,2 millones de euros, incluyeron la humanización parcial de la calle. La obra comenzó en marzo de 2024. Tenía una plazo de ejecución de ocho meses, pero finalmente ha necesitado más de 20. De hecho, el Concello avanzó en octubre de 2025 que el ascensor abriría a finales de ese año, pero tampoco se ha podido cumplir por ahora ese plazo.

La estructura blanca del ascensor de Romil ya está construida y todo apunta a que abrirá en cuestión de días, permitiendo salvar el empinado desnivel que hay entre la calle Romil e Hispanidad. Una vez que se ponga en marcha, Vigo alcanzará los 275 metros de desnivel salvados gracias al programa municipal Vigo Vertical.

¿Por qué se retrasó la obra de Romil?

Vista del ascensor entre Romil e Hispanidad, que se estrenará en cuestión de días.

Vista del ascensor entre Romil e Hispanidad, que se estrenará en cuestión de días. / Alberto Blanco

La construcción del ascensor de Romil sufrió un severo retraso debido a la sorpresa que se encontraron los operarios durante la obra y que explicó el propio alcalde, Abel Caballero: «Cuando fuimos a montar el ascensor, se descubrió que Hispanidad no está cimentada, por lo tanto, con riesgo de hundimiento. Así se hacían las cosas en esta ciudad en otros tiempos», aseguró en noviembre del año pasado. Por ello –anotó– se tuvo que reforzar la zona, tanto la base como la cimentación y el muro de contención para poder instalarlo.

El elevador, panorámico, tendrá una capacidad para 13 personas y, además, se mantendrá también una escalera para salvar el desnivel. En cuanto entre en servicio, quedará completo el corredor con elementos mecánicos entre Beiramar e Hispanidad.

Hoy arrancan las obras de construcción del ascensor entre Romil e Hispanidad.

Infogradía del proyecto del ascensor entre Romil e Hispanidad. / Concello de Vigo

TEMAS

