Dos agentes de la Policía Nacional de Vigo posando al pie del Halo, entre las publicaciones más vistas de las redes del Cuerpo

La Policía Nacional utiliza las redes sociales como una herramienta clave de comunicación con la ciudadanía, con presencia en plataformas como X, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram y WhatsApp.

Gran parte de sus publicaciones se centran en la prevención y concienciación en materia de seguridad, con alertas sobre estafas, fraudes digitales, ciberataques o robos, así como consejos prácticos para evitarlos. Las redes funcionan también como un canal de información útil, donde se difunden campañas, avisos y recomendaciones de interés general.

El uso de formatos audiovisuales, como vídeos cortos e infografías, permite adaptar los mensajes a cada plataforma y llegar a públicos diversos. Además, la Policía recurre a las redes para fomentar la colaboración ciudadana y reforzar una imagen más cercana y accesible, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

Y entre esas publicaciones, una de ellas ha tenido el favor de su audiencia, siendo de las que más impacto ha causado con miles de 'me gusta' y centenares de comentarios.

«La presencia policial es una pieza clave para garantizar la eguridad y la convivencia ciudadana. Nuestros agentes trabajan de forma constante en labores de prevención, atención protección, reforzando la cercanía con la ciudadanía y la confianza en el servicio público», reza este post en el que aparecen dos funcionarios del Cuerpo, posando con su coche patrulla en una foto nocturna, al pie del Halo de Vigo, iluminado de azul, color de la institución que recientemente ha cumplido 202 años de historia.