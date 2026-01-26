Vigo mantiene su 8º juzgado instructor y suma tres plazas más de juez para civil

La gran oficina judicial de Vigo se verá reforzada en cuatro plazas de magistrados o magistradas más. Así lo anunció el Ministerio de Justicia con motivo de la nueva ley que reorganiza el sistema judicial, cuya entrada en vigor en este 2026 puso fin a los juzgados como los conocíamos hasta ahora, denominándose ahora estos tribunales de Instancia.

De este modo, Justicia ha decidido reorganizar la planta judicial a nivel nacional dotando a cada partido judicial —el de Vigo aglutina los concellos de Baiona, Nigrán y Gondomar— de nuevas plazas de juez o jueza según necesidades. Así, el partido judicial de Vigo no solo mantendrá, tal y como se había prometido, ocho plazas de juez instructor sino que ganará otras tres civiles. Según la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales, en el Tribunal de Instancia de Vigo se creará una plaza para su sección de Instrucción, de modo que el actual refuerzo se convertirá en fijo.

Realmente Vigo ya contaba con 8 órganos de Instrucción, sin embargo, el año pasado, Justicia decidió reconvertir uno de estos ocho juzgado en uno de Violencia sobre la Mujer, pasando a contar el municipio con dos órganos especializados en esta materia. El recorte provocó el descontento, e incluso rechazo, de los actuales jueces y juezas instructoras, que veían no solo un incremento en el reparto de las causas sino también problemas a nivel organizativo.

Tras varias concentraciones y peticiones de cambio tanto de jueces, letrados y funcionarios, el Ministerio de Justicia ha reconsiderado la supresión de un juzgado instructor, creando la tan ansiada 8º plaza; de modo que Vigo contará con un segundo juzgado de Violencia y también 8 plazas para la sección de Instrucción.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se mostró satisfecho con esta decisión: «el Gobierno atendió lo que le planteé, atendió la causa justa de Vigo y en este proyecto que va a ser aprobado en Consejo de Ministros muy brevemente, ya se repone el Juzgado de Instrucción nº 8 de Vigo. Los hechos hablan. Yo dije que se iba a hacer, el Gobierno de España dijo que se iba a hacer y ahí lo está».

A mayores, Justicia también dotará de otras tres plazas a la sección civil, que pasará a contar con un total de 16 magistrados frente a los 13 actuales (los especializados en Familia cuentan con una sección propia).

Con todo y frente a estas mejoras, no se reforzará la Sección Sexta de la Audiencia, encargada de la resolución de los recursos en materia civil. Se trata de la sala con mayor atasco del partido judicial, necesitando hasta 12 jueces o juezas para poder sacar adelante el trabajo pendiente y siendo, en la actualidad, solo 7.