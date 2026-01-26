Vigo celebrará seis días de carnaval con pasacalles, comparsas y más de 18.500 euros en premios

Vigo se prepara para vivir una amplia y variada celebración del carnaval, que se prolongará durante seis días, desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero, con una programación que llenará las calles de música, color y animación. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que la ciudad «va a por todas» con un Antroido que incluirá pasacalles, comparsas, conciertos infantiles y para público adulto, talleres, concursos de disfraces y numerosas actividades al aire libre.

La programación arrancará el viernes 13 con la actuación de la charanga Imperiales, un desfile de cabezudos y la entronización del Meco en la Porta do Sol. A continuación, sobre las 21.15 horas, está previsto el concierto de la orquesta París de Noia, que abrirá oficialmente las celebraciones nocturnas.

El sábado 14 estará marcado por la animación en la calle Príncipe y el desfile del concurso de comparsas, que recorrerá el trayecto entre el nudo de Isaac Peral y la zona de Policarpo Sanz. El plazo de inscripción para las comparsas permanece abierto y el Concello repartirá 18.500 euros en premios, además de las ayudas a la participación.

El domingo 15 habrá animación durante la mañana en Príncipe y Puerta del Sol, con la participación de la batucada Leña Verde, la charanga Imperiales y Bate no Cobre. Por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará un concierto infantil de Uxía Lambona, seguido de una chocolatada popular a partir de las 19.00 y el concierto de Crónicas Pop desde las 20.00 horas.

El lunes 16 estará dedicado especialmente al público infantil, con talleres desde las 17.20 horas, animación por las calles y un concierto del grupo Panizukis.

El martes 17 tendrá lugar el concurso de disfraces infantiles y de adultos en la Puerta del Sol, así como el espectáculo de Sacocirco a las 20.00 horas. La jornada finalizará con la quema del Meco, prevista para las 21.45 horas.

El programa se cerrará el miércoles 18 con las exequias funerarias del Meco, un desfile acompañado por comparsas y la actuación de la banda de gaitas de la ETRAD, junto a Leña Verde y Percusión Matamá. A las 18.30 horas se dará a conocer el acta del jurado del concurso de comparsas.

«El carnaval de Vigo va a ser magnífico», aseguró Caballero, quien añadió, en tono festivo, que la ciudad está lista para competir con las grandes capitales del carnaval internacional.