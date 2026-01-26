Vigo, entre los ayuntamientos más rápidos de España en pagar facturas: «Es eficiencia y ayuda a la economía»

El Concello de Vigo sigue sacando muy buena nota en gestión financiera. Así lo refleja el último informe trimestral de tesorería sobre el comportamiento que tiene con los proveedores que prestan los servicios o ejecutan obras, que ven como las facturas que emiten al consistorio se liquidan en menos de una semana, en concreto 6,3 días de media durante el 2025. «Es un tiempo de pago récord en España y ese es nuestro apoyo a la economía, la eficiencia del concello es manifiesta», apuntó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a la conclusión del pleno en el que se dio cuenta del informe elaborado por los técnicos municipales.

Como ejemplo del esfuerzo vigués en el pago a proveedores, el regidor contrapuso los 6,3 días que tarda el Concello olívico en pagar sus facturas con los datos de las otras ciudades gallegas, ya que únicamente Lugo, con 10 días en este indicador, y Pontevedra, con 26, están por debajo del máximo legal que permite el Ministerio de Hacienda para no exponerse a sanciones. Así, en A Coruña se situaron en 50 días, en Ourense en 70 y en Santiago en 92, añadió Caballero.

Antes, en el pleno ordinario, el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, amplió algo más sobre el contenido del documento que se trasladó a los grupos políticos, destacando entre otras cuestiones que solo en el cuarto trimestre de 2025, el Concello autorizó el pago de 2.270 facturas por un importe de 71 millones de euros.

«Estamos cumprindo co que xa é normal, pagar nunha semana a proveedores que cumpren o pactado nos contratos unha vez verificado todo, evitando así tensións de tesourería a esas empresas que traballan na cidade, en contraste con outras administracións locais», destacó Aneiros.

Los grupos de la oposición, PP y BNG, reconocieron los buenos datos en el pago a proveedores, pero cargaron contra la gestión del gobierno municipal centrándose en el nivel de ejecución presupuestaria, criticando que de los 400 millones disponibles entre créditos ordinarios y extraordinarios, solo se comprometiesen alrededor de 200.