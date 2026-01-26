Vigo alojó en Navidad un 24% más de turistas extranjeros que A Coruña y Santiago juntas

El impacto que la Navidad tiene en los datos turísticos de Vigo siguió notándose en 2025, confirmándose que diciembre es el mes que deja más viajeros de hotel en la ciudad. Superó de nuevo a agosto, algo que hace menos de una década sería tildado de utopía por casi todo el mundo. Esto ha permitido a Vigo convertirse de nuevo en la ciudad de Galicia que más viajeros recibe en los hoteles en el último mes del año, sumando un total de 55.617 por los 43.745 de A Coruña y los 42.278 de Santiago.

En esos datos ha tenido una especial importante el visitante llegado desde el extranjero, especialmente Portugal, ya que la cifra de personas alojadas en Vigo con origen en otro país (23.167) es un 24% superior a la que sumaron las otras dos ciudades de la franja atlántica de la Comunidad, con 12.332 en el caso de Santiago y 6.424 en el de A Coruña. La ocupación hotelera confirma así los datos turísticos analizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del posicionamiento de los teléfonos móviles, que ya avanzaban hasta octubre que el crecimiento de Vigo en este apartado era notable.

Mientras, analizando el conjunto de 2025, este se cerró para el sector hotelero de Vigo con resultados agridulces, ya que si bien logró consolidar una cifra de personas alojadas en el entorno de las 530.000 personas, con una ligera caída del 1,5% respecto al año anterior, la estancia media de los clientes se resintió hasta anotar casi un 11% menos de pernoctaciones, pasando de superar el millón de noches contratadas a quedarse en 902.301.

Los visitantes nacionales aportaron algo más del 60% de la cifra total de viajeros al anotarse 332.670, la tercera mejor cifra de la serie histórica después de las alcanzadas en 2023 y 2024, mientras que los turistas de hotel extranjeros se quedaron en 196.705, cantidad que solo fue superada el año anterior con 200.590.

Por meses, se consiguieron superar los 50.000 visitantes además de en diciembre, en agosto, septiembre y julio, mientras que el período con cifras más modestas fue febrero, con 30.137 viajeros alojados en los establecimientos hoteleros.

Sobre los datos, hay que tener en cuenta que la encuesta del INE no mide la ocupación en las viviendas de uso turístico, un model de alojamiento en el que Vigo destaca por encima del resto de Galicia, por lo que los datos turísticos son mucho mayores en realidad.