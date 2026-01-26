La UVigo acreditará las competencias de los directivos en gestión sanitaria

La UVigo acreditará las competencias de los directivos que se ocupan de la gestión sanitaria con un título único en España que emitirá en colaboración con la Asociación de Dirección Pública Profesional y la Fundación de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (Sedap), que ha promovido la iniciativa. La primera edición acaba de arrancar con nueve alumnos de todo el país seleccionados por sus méritos y trayectoria y que trabajan actualmente en hospitales, departamentos autonómicos de salud y la industria farmacéutica.

El certificado de dirección pública profesional en gestión sanitaria depende de la Facultad de Dirección y Gestión Pública de Pontevedra, que aporta sus conocimientos y experiencia en la materia, así como su infraestructura para la docencia on line. «Ha sido una iniciativa compleja en la que llevamos trabajando meses las tres instituciones implicadas porque se trata de una certificación muy específica. Y otro de los retos es que será íntegramente virtual a través del Campus Remoto. Nosotros ya fuimos pioneros con el primer grado virtual y también impartimos docencia on line en el máster. La opción presencial en este caso no sería viable porque son altos directivos con responsabilidades y una carga de trabajo elevada», destaca el decano, Enrique Varela.

Enrique Varela es el decano de la Facultad de Dirección y Gestión Pública, en el campus de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

El título se enmarca en la modalidad de microcredenciales, formaciones de corta duración para adaptarse a las necesidades de empresas e instituciones. «Nosotros aportamos el material y el soporte pedagógico y la financiación viene de la Xunta a través de los Fondos NextGeneration y la Fundación Sedap», añade Varela.

Hasta el próximo 27 de febrero, los nueve profesionales seleccionados tendrán que preparar casos prácticos basados en su día a día para acreditar sus competencias en liderazgo, resolución de problemas, gestión de equipos y comunicación. Y estará supervisados por tres coachs, el propio decano de Dirección y Gestión Pública; José Julián Isturitz, docente de la Autónoma de Barcelona experto en prevención de riesgos, gerencia y dirección hospitalaria; y Antonio Alemany, director gerente de la Fundación Hospitalarias.

«Cada coach se ocupa de tres directivos, los orientamos en cada caso y después todos se someten a un tribunal del que formamos parte los tres asesores. Hay cuatro casos distintos y el aprendizaje viene del contraste de opiniones y del debate. Nosotros les damos el contrapunto. Es una vía diferente a lo que sería un curso de formación», destaca Varela.

El objetivo del título es servir como garantía de que estos puestos de responsabilidad están ocupados por profesionales capacitados: «El sistema sanitario ha ido mejorando y cuenta con buenos profesionales. Pero, como ocurre en todos los cargos, pueden pasar muchos años sin formación. Y este certificado es una manera de actualizar esas competencias en el marco del nuevo modelo de la UE».

A la espera de cómo se desarrolla esta primera edición, ya está preparada la segunda. Tendrá lugar en primavera y los asesores serán la exconselleira Rocío Mosquera, actualmente gerente de Galaria y presidenta del Clúster Saúde de Galicia; Manuel Castreje, profesor de la Facultad de Dirección y Gestión Pública y miembro de su Observatorio de Gobernanza; e Isabel Bermúdez, cirujana en el CHUAC.

La elección de la facultad pontevedresa para organizar este título certifica su reputación en el ámbito de la gestión pública. «Estamos en muchas redes y confían en nosotros porque tenemos experiencia y somos cautos. También apostamos por grupos de alumnos pequeños, donde tanto la calidad como el aprendizaje son mayores».

Nieves Domínguez, exgerente del Sergas. / CARLOS PARDELLAS

«Llevábamos mucho tiempo pidiéndolo. Es una muy buena iniciativa»

Una de las profesionales de la primera promoción es Nieves Domínguez, exgerente del Sergas y exdirectora xeral de Asistencia Sanitaria: «Los gestores sanitarios llevábamos mucho tiempo pidiendo con escaso éxito que se profesionalice este ámbito y que las personas nombradas como directivos tengan acreditadas una serie de habilidades y de competencias que las hacen aptas para el puesto y no por otras razones. Y ahora, por fin, hay una forma de certificar esas competencias. Es una muy buena iniciativa por parte de todas las instituciones implicadas. Es una experiencia muy novedosa e interesante para validar la experiencia y la formación que tienes y estoy muy agradecida de que hayan contado conmigo».

«Es muy bueno que tanto los profesionales como los coachs sean de distintos puntos de España, pero que lo imparta una universidad gallega, la UVigo, es un doble orgullo», añade.

Domínguez ejerce actualmente en el Centro de Salud O Ventorrillo y es responsable de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de A Coruña, además de impartir docencia en másteres: «No estoy del todo desligada de la gestión porque es un ámbito que me gusta. Y es muy importante que los clínicos lo conozcan y se formen por si en algún momento se dedican a ello».

Noticias relacionadas

El presidente de la Fundación Sedap, Antonio G. Quintáns, confía en que el certificado suponga «un salto cualitativo» hacia la transparencia en la gestión sanitaria y pueda servir de modelo para otros ámbitos de la Administración pública, funcionando como «filtro de calidad» frente a «posibles injerencias o nombramientos inadecuados sin experiencia o cualificación en este tipo de puestos de confianza».