Tres restaurantes de Vigo nominados a los Premios Just Eat 2025': útlima semana para votar

Este domingo, 1 de febrero, se cerrarán las votaciones para los 'Premios Just Eat 2025' con tres restaurantes de Vigo entre sus nominados. Este año, la representación gallega destaca por la diversidad de categorías en las que encontramos locales de esta comunidad.

La plataforma de comida a domicilio celebra la undécima edición de estos premios poniendo el foco en el talento local. Los usuarios de Just Eat podrán votar por sus restaurantes favoritos a través de la propia aplicación hasta este domingo.

Los premiados en las 24 categorías de esta edición recibirán un trofeo, piezas digitales para mostrar en sus redes sociales, dos semanas gratis de «posicionamiento patrocinado» en la aplicación, vales descuento para sus clientes y una mayor visibilidad en la app durante todo 2026.

Tres restaurantes de Vigo entre los nominados

En 'Establecimiento más sostenible' Galicia cuenta con una fuerte representación viguesa con Cactus Mexican Fusión Food y Terrae Organica en Vigo, junto a la propuesta de La Estación De Loman en Ourense. Y si hablamos de alimentación basada en plantas están nominados La Cuchara Veggie en A Coruña y Sos Salad en la localidad de Cambre.

El establecimiento vigués Alium Gluten Free (calle Ecuador) se posiciona como el nominado a la categoría 'Mejor restaurante de comida sin gluten' y el restaurante Cuatro lunas 2.0, ubicado en Ourense, defiende su nominación a 'Mejor restaurante de comida española'.

Por su parte, A Coruña se sitúa como la ciudad gallega con más candidaturas. Sus propuestas van desde la especialización de Cheesy Burger como mejor hamburguesería, hasta la innovación de ROJO smash burgers como mejor smash y los sabores tradicionales italianos de La Piadina Riminese. Además, establecimientos como Buen Rollo, Pikante, Pizza Tutto y Rosmón Burger compiten por galardones que premian tanto la tendencia como la excelencia en el comercio a nivel nacional.

En el apartado del retail, destacan las nominaciones de Buen Rollo y Pikante, ambos situados en A Coruña que están nominados a 'Mejor comercio de España'.