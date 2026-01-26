Tiradas e indignadas en la estación de autobuses de Vigo: «El conductor se olvidó de pasar»

Como cada día, esperaban en la estación de autobuses de Vigo el autocar de las 8.45 horas que cubre la línea entre el Meixoeiro y Marín para ir a su trabajo en Pontevedra. Pero los minutos pasaban y hoy el autocar no llegaba, por lo que fueron a preguntar a las taquillas si había ocurrido algo. «Nos dijeron que no nos preocupáramos, que iba a llegar. Pero que estaba circulando con retraso por mal tiempo», explica María Teresa Fernández, una de sus usuarias habituales para desplazarse cada mañana a Pontevedra a trabajar.

Los minutos continuaron pasando y el autocar seguía hoy sin aparecer por las dársenas de las estación intermodal de Vialia. «Cogemos ese autocar y no el que va directo a la estación de autobuses de Pontevedra porque pasa por el centro hacia Marín y nos deja más cerca de nuestros trabajos. Y los horarios de los trenes no nos coinciden bien», explican. Tras unos 15 minutos de espera decidieron llamar al teléfono del Transporte Público de Galicia. «Nos dijeron lo mismo: que no nos preocupáramos. Que el autobús iba con retraso, pero que iba a pasar por la estación de Vigo, como es habitual».

Las agujas del reloj continuaban girando y el autocar de las 8.45 horas de Monbus que debían tomar para llegar a sus puestos de trabajo en Pontevedra seguía sin asomar por las dársenas de la estación de Vialia. Indignadas ya por la imposibilidad de llegar en hora a su trabajo, una de las ocho personas afectadas decidió regresar a las taquillas de la estación a pedir explicaciones. Y la respuesta que obtuvo no pudo ser más sorprendente: «Nos dijeron que el conductor se olvidó de pasar por la estación. Es decir, nos estuvieron mintiendo y engañando diciendo que iba a llegar nuestro autobús, lo que nos impidió buscar rápido otra alternativa», denuncian.

Todas las afectadas solicitaron las correspondientes hojas de reclamación de Monbus para presentar una queja. Finalmente, tuvieron que tomar el autobús que salía hacia la estación de Pontevedra a las 9.35 horas. «Esta parada nos deja mucho más lejos de la habitual, lo que ha provocado que muchas hayamos llegado muy tarde a nuestros puestos de trabajo», afirma María Teresa Fernández, que asegura que no es la primera reclamación que pone por la «falta de coordinación» que –asegura– «tienen con los autobuses y en la estación de Vigo».