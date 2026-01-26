Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaTerranovaContaminación CangasSalud intestinalTiradas en VigoCelta
instagramlinkedin

Tiradas e indignadas en la estación de autobuses de Vigo: «El conductor se olvidó de pasar»

Iban a trabajar a Pontevedra, pero el bus que toman cada día en Vigo no llegaba: «Nos mintieron diciendo que no nos preocupáramos, que iba con retraso y que pasaría... nunca llegó», denuncian

Varias de las personas afectadas con las hojas de reclamación.

Varias de las personas afectadas con las hojas de reclamación. / Cedida

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Como cada día, esperaban en la estación de autobuses de Vigo el autocar de las 8.45 horas que cubre la línea entre el Meixoeiro y Marín para ir a su trabajo en Pontevedra. Pero los minutos pasaban y hoy el autocar no llegaba, por lo que fueron a preguntar a las taquillas si había ocurrido algo. «Nos dijeron que no nos preocupáramos, que iba a llegar. Pero que estaba circulando con retraso por mal tiempo», explica María Teresa Fernández, una de sus usuarias habituales para desplazarse cada mañana a Pontevedra a trabajar.

Los minutos continuaron pasando y el autocar seguía hoy sin aparecer por las dársenas de las estación intermodal de Vialia. «Cogemos ese autocar y no el que va directo a la estación de autobuses de Pontevedra porque pasa por el centro hacia Marín y nos deja más cerca de nuestros trabajos. Y los horarios de los trenes no nos coinciden bien», explican. Tras unos 15 minutos de espera decidieron llamar al teléfono del Transporte Público de Galicia. «Nos dijeron lo mismo: que no nos preocupáramos. Que el autobús iba con retraso, pero que iba a pasar por la estación de Vigo, como es habitual».

Las agujas del reloj continuaban girando y el autocar de las 8.45 horas de Monbus que debían tomar para llegar a sus puestos de trabajo en Pontevedra seguía sin asomar por las dársenas de la estación de Vialia. Indignadas ya por la imposibilidad de llegar en hora a su trabajo, una de las ocho personas afectadas decidió regresar a las taquillas de la estación a pedir explicaciones. Y la respuesta que obtuvo no pudo ser más sorprendente: «Nos dijeron que el conductor se olvidó de pasar por la estación. Es decir, nos estuvieron mintiendo y engañando diciendo que iba a llegar nuestro autobús, lo que nos impidió buscar rápido otra alternativa», denuncian.

Noticias relacionadas y más

Todas las afectadas solicitaron las correspondientes hojas de reclamación de Monbus para presentar una queja. Finalmente, tuvieron que tomar el autobús que salía hacia la estación de Pontevedra a las 9.35 horas. «Esta parada nos deja mucho más lejos de la habitual, lo que ha provocado que muchas hayamos llegado muy tarde a nuestros puestos de trabajo», afirma María Teresa Fernández, que asegura que no es la primera reclamación que pone por la «falta de coordinación» que –asegura– «tienen con los autobuses y en la estación de Vigo».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents