El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
Un equipo de técnicos está realizando un «diagnóstico médico» de la naturaleza marina en la zona más cercana a la ciudad
Ya se identificaron 150 especies animales
Bajo las aguas del Puerto de Vigo, donde a diario maniobran grandes buques y se mueven miles de toneladas de mercancías, empieza a tomar forma algo que no se ve a simple vista: un jardín submarino. Un ecosistema vivo que ahora está siendo sometido a un exhaustivo «chequeo médico» para saber exactamente cómo respira, qué especies lo habitan y hasta qué punto la actividad portuaria convive con la naturaleza de la ría.
En los últimos días, un equipo de técnicos ha recorrido las dársenas más próximas a la ciudad para analizar la salud marina del puerto, dentro del proyecto europeo NaturPorts, liderado por la Autoridad Portuaria de Vigo en colaboración con el CSIC y las universidades de Vigo y Oviedo. El muestreo, centrado en la denominada Zona I, incluye la recogida de muestras de agua y sedimentos, así como el estudio de la vida que se desarrolla tanto en el fondo marino como en las paredes verticales de los muelles, convertidas en auténticos arrecifes artificiales.
El objetivo es claro: pasar de la intuición al dato científico. Saber con precisión qué ocurre bajo el agua permitirá diseñar soluciones basadas en la naturaleza para que las infraestructuras portuarias dejen de ser simples barreras y funcionen como ecosistemas vivos. Una estrategia que ya empieza a dar resultados visibles. En las estructuras instaladas frente al observatorio submarino Nautilus se han identificado alrededor de 150 especies, desde algas y erizos hasta nécoras y pequeños peces. Por otra parte, en Bouzas se logró trasplantar con éxito praderas de zostera, plantas marinas clave para la oxigenación de la ría y la cría de especies jóvenes.
El análisis en curso servirá ahora para ampliar estas acciones a otras zonas del puerto y profundizar en parámetros como el oxígeno, la temperatura o la composición química del agua. La meta final es que el Puerto de Vigo no sea solo un motor económico, sino también un aliado activo en la regeneración ambiental de la ría, consolidándose como un referente europeo en economía azul y sostenibilidad.
