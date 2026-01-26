El precio de la vivienda en venta en Vigo, el más alto en casi 16 años

El precio medio del metro cuadrado de las viviendas en venta en la ciudad —nuevas y usadas— ya ha alcanzado los 2.376 euros, la cifra más elevada desde marzo de 2010, hace cerca de 16 años, cuando llegó a 2.398 euros. No deja de subir desde septiembre y, por ahora, no parece que vaya a bajar.

En el alquiler, sucede más de lo mismo. En diciembre, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas disponibles en Vigo llegó a 11,2 euros, cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en la enorme mayoría de sueldos.

El incremento con respecto a diciembre de 2023 supera el 19,2%. Son cantidades que ayudan a entender por qué la dificultad de acceso a una vivienda es una de las grandes preocupaciones en la urbe olívica, así como en la gran mayoría de las localidades del resto de España.