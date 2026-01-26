Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases suspendidas en GaliciaSánchez avala a PuenteFlota China IlegalPremios FerozTensión Mineápolis40 Años de la MovidaReal Sociedad-Celta
instagramlinkedin

El precio de la vivienda en venta en Vigo, el más alto en casi 16 años

El metro cuadrado ya se sitúa en casi 2.400 euros de media

Vivienda en venta en Vigo.

Vivienda en venta en Vigo. / MARTA G. BREA

El precio medio del metro cuadrado de las viviendas en venta en la ciudad —nuevas y usadas— ya ha alcanzado los 2.376 euros, la cifra más elevada desde marzo de 2010, hace cerca de 16 años, cuando llegó a 2.398 euros. No deja de subir desde septiembre y, por ahora, no parece que vaya a bajar.

En el alquiler, sucede más de lo mismo. En diciembre, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas disponibles en Vigo llegó a 11,2 euros, cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en la enorme mayoría de sueldos.

Noticias relacionadas y más

El incremento con respecto a diciembre de 2023 supera el 19,2%. Son cantidades que ayudan a entender por qué la dificultad de acceso a una vivienda es una de las grandes preocupaciones en la urbe olívica, así como en la gran mayoría de las localidades del resto de España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents