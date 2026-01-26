El PP vigués defiende la inversión sanitaria de la Xunta en la ciudad

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, pone en valor la inversión sanitaria de la Xunta en la ciudad, que se verá incrementada con la ampliación del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y la próxima apertura del macrocentro de atención integral Olimpia Valencia.

Tras mantener una reunión con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, con el objetivo de conocer los planes de la consellería para mejorar la calidad asistencial, Sánchez destaca que la próxima licitación de las obras en el Cunqueiro permitirá sumar 9 boxes y una consulta más para alcanzar una capacidad de hasta 120 pacientes en Urgencias.

Además, se mejorará el funcionamiento del triaje y será habilitada un área independiente para Psiquiatría.

La líder del PP vigués, que estuvo acompañada por Ana Ortiz y Alberto Fuentes, califició de «vanguardista» el nuevo macrocentro sanitario Olimpia Valencia que la Xunta abrirá en la calle Lalín en el primer trimestre de este año para mejorar la atención en los barrios de Coia y As Travesas.

Destacó que esta nueva dotación sanitaria permitirá implantar nuevas unidades asistenciales, incrementar el personal sanitario y optimizar recursos en un centro de 7.000 metros cuadrados.

Tal y como recordó, el plan funcional contempla el traslado de profesionales de los centros de Nicolás Peña, Coia, López Mora y Pintor Colmeiro a instalaciones más amplias y accesibles, con un modelo de atención integral y coordinación entre servicios.

Noticias relacionadas

Sánchez detacó que la Xunta invierte más de 1.000 millones de euros al año en el área sanitaria de Vigo y crticó a quienes están «intoxicando» al informar sobre la redistribución de espacios en el Olimpia Valencia prevista por la Consellería de Sanidade, que invierte 16 millones de euros en el centro. «Los mismos que hoy reconocen la calidad asistencial del Hospital Álvaro Cunqueiro tras denostarlo antes de su apertura, mienten sobre la reorganización de espacios que propiciará este centro de atención integral», señala.