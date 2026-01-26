El pleno de Vigo pide apoyo a Diputación y Xunta para potenciar Peinador, pero sin consenso

El PSOE se quedó solo en el pleno del Concello con su propuesta de reclamar a Xunta y Diputación que se impliquen en la potenciación del aeropuerto de Peinador formalizando de la mano de la administración local contratos públicos para apoyar que haya vuelos nacionales e internacionales, aprovechando los informes elaborados por Aena que identifican diferentes rutas con potencialidad desde Vigo, como las de Londres, Milán, Roma, Ámsterdam, Sevilla, Málaga, Valencia, Palma y Alicante.

«Es el momento de que Xunta y Diputación apuesten decididamente por apoyar económicamente Peinador», sostuvo el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, durante el debate de la moción que fue aprobada en solitario por el PSOE, con PP y BNG en contra.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, tildó de «cortina de humo» la propuesta al asegurar que el Concello no ha trasladado ninguna propuesta formal a Xunta y Diputación buscando solo «ruido político» y calificó de «error» apostar por subvenciones a compañías aéreas para intentar potenciar el aeropuerto.

El alcalde, Abel Caballero, contestó tras el pleno y criticó el «cinismo político« del PP, pero también del BNG por votar en contra de la iniciativa, asegurando que sí están a favor de promocionar el aeropuerto de Santiago «para colgarse medallas ante sus jefes porque si no, no los presentan de candidatos».

El aeropuerto no fue el único punto de debate de la sesión plenaria, con el hospital Álvaro Cunqueiro centrando dos de las mociones presentadas, también por parte del PSOE, que logró el apoyo del BNG para reclamar a la Xunta un plan de actuación para mejorar el servicio de Urgencias «ante el colapso que vive», indicaron los socialistas, y que se aplique la gratuidad al aparcamiento subterráneo, además de la cesión de una parcela al Concello para construir otra zona de estacionamiento. El PP defendió la inversión sanitaria de la Xunta y recordó que ya está prevista la licitación de obras en Urgencias para el próximo verano.

El capítulo de mociones socialistas lo cerraron dos propuestas para urgir a la Xunta un estudio que detecte las posibles patologías que sufren las cubiertas de los centros educativos y que lleve a cabo un plan de choque para reducir la lista de espera en el servicio de teleasistencia domiciliaria a las personas dependientes.

El BNG, mientras, censuró que el PSOE votase en contra de paralizar el concurso del transporte urbano para estudiar una posible municipalización, mientras que salió adelante la moción del PP para incorporar mejoras en el reglamento del sector pesquero.

Por otro lado, PP y BNG criticaron que el gobierno local impidiese debatir sendas mociones de urgencia presentadas por ambos grupos para tratar la citación como investigada de la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez Calviño, por el caso del accidente mortal del «saltamontes».