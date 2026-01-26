La mitad de la flota que recala en el Puerto de Vigo enarbola bandera de conveniencia

Ro-Ro Coral Leader, Neptune Hellas y Thruxton; portacontenedores Vera A y Wec de Hoogh. Son cinco de los buques que este domingo estaban amarrados en alguna de las terminales del Puerto de Vigo; los bulk carrier —llevan carga a granel seca, como carbón o minerales— Ipios y ASH Atlantic, por su parte, permanecían fondeados junto a las Cíes. Todos ellos pertenecen a armadoras de Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Emiratos Árabes, pero ninguno porta pabellón de estos países. Las banderas que ondean son las de las Islas Marshall, Malta, Bahamas, Chipre o Liberia, que son Estados catalogados como de banderas de conveniencia (flag of convenience, FOC) por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que es una organización colaboradora de la Organización Marítima Internacional (OMI). Las armadoras que eligen estos pabellones lo hacen por motivos financieros, principalmente por su muy baja presión fiscal, si bien también se utilizan para ocultar la verdadera propiedad del buque y eludir sanciones.

Esta fotografía fija que exhibía el puerto en las últimas horas, con una tupida representación de barcos con este tipo de banderas, es cada vez más habitual: en Vigo existe una cada vez mayor prevalencia pero porque es lo que está sucediendo en todo el mundo. Los datos son los siguientes: de los más de 1.900 buques contabilizados en el último año en cualquiera de las terminales olívicas, más del 40,5% (772) enarbolaba un pabellón de este listado, compuesto por casi medio centenar de países. Pero en términos de capacidad, que se expresa en toneladas de arqueo bruto (gross tonnage, GT), su peso ha alcanzado ya el 48%, con más de 23 millones de toneladas GT de un total de 48,4 millones contabilizadas en los registros de la Autoridad Portuaria. Ha medrado en casi cinco puntos en solo un ejercicio.

Detalle de los multiples cambios de nombre del petrolero Anita / TankerTrackers

El pabellón FOC más habitual es el de Chipre, con 163 barcos contabilizados, aunque si optamos por el criterio de la capacidad el vencedor es el de las Bahamas (76 embarcaciones) gracias a las más de 4,6 millones de GT. Le sigue muy de cerca Liberia y el tercer lugar por GT lo ocupa Panamá, pero por la ría han pasado banderas de Vanuatu, Tuvalu, Barbados, las Bermudas o Belize. «La ITF —expone la potente organización internacional en sus postulados sobre esta práctica— considera que debe existir un vínculo genuino entre el propietario real de un buque y el pabellón que enarbola, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). No existe un vínculo genuino en el caso de los registros de banderas de conveniencia».

Ahora bien, no son equiparables los pabellones de conveniencia con el listado de países de abanderamiento que dan amparo a la denominada flota oscura (o dark fleet), a día de hoy con una gran presencia de buques petroleros de capital ruso que recurren a países como Camboya o Guinea-Bisáu para evitar sanciones. La Cámara Naviera Internacional (ICS, por sus siglas en inglés) ha lanzado incluso una advertencia sobre Esuatini, que no ha firmado nunca los convenios marítimos internacionales de la OMI. Este país se llamaba Suazilandia hasta abril de 2018, cuando mudó de nombre por decisión del monarca Mswati III; no tiene costa y el punto más próximo al mar de este pequeño país africano está, en Maputo, a 55 kilómetros por carretera.