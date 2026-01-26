Lavadores sumará casi una veintena de pisos nuevos: estos son los precios

En el Camiño Pombal, en Lavadores, se levantará un edificio con 19 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. El más barato, de 190.000 euros: un bajo exterior de 61 metros cuadrados y una habitación (es, además, el más asequible de obra nueva de los que aparecen en portales inmobiliarios). El más caro, de 415.000 euros: tercera planta con 134 metros cuadrados y tres dormitorios. Se prevé la entrega a los propietarios el próximo año.

Hace cinco meses, la ciudad daba un paso al frente en materia de urbanismo con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que puso fin al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) y al Plan de 1993, recuperado en 2015 tras tumbar el Tribunal Supremo el de 2008. Entre las numerosas intenciones que el escrito trae bajo el brazo, destaca una sobre el resto: la disposición de suelo para la construcción de más de 51.400 viviendas, de las cuales más de 14.500 tendrán algún tipo de protección. El motivo: expertos consideran que, al aumentar la oferta —sobre todo, la de inmuebles a precio tasado—, podrán bajar los precios medios de los pisos y casas tanto en alquiler como en venta, en cifras que asustan desde hace tiempo.

Infografía del interior de uno de los pisos previstos en Lavadores. / FdV

Lo cierto es que su impacto no está siendo todo lo rápido que exige la situación de crisis habitacional actual que padece Vigo, al igual que otras muchas ciudades tanto del resto de España como de Europa. Basta con echar un ojo a los portales inmobiliarios para comprobarlo. En Idealista, de las 1.585 viviendas anunciadas en venta, solo 125 son de obra nueva, es decir, menos del 8%.

En Fotocasa, 53 de un total de 1.418, menos todavía: no llegan al 4%. Como ha sucedido en los últimos años, la segunda mano permite al sector mantenerse a flote. Según los datos del Ministerio, de las 2.108 ventas producidas entre enero y septiembre de 2025, solo 167 se correspondieron con propiedades para estrenar: menos de un 8%.