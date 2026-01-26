Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento

A principios del siglo XX, en 1907, la Asociación de Arquitectos de Galicia presentó una querella criminal contra el arquitecto Jenaro de la Fuente por ejercer sin el título. Fue condenado por el Tribunal Supremo, pero el concello de Vigo lo apoyó y el palenciano continuó con su trayectoria. En 1889 había sido nombrado director facultativo de las obras municipales, cargo que encubría el de arquitecto municipal. Ese puesto levantó ampollas entre sus homólogos porque la supresión de los estudios de maestro de obras en 1871 permitía a los titulados conservar la facultad para realizar obra privada, pero no podían intervenir en la pública.

Pese a los inconvenientes y las batallas burocráticas, los encargos no le dejaron de llegar. Y, algunas de sus obras que se proyectaron en aquellos años, están hoy a la venta en la ciudad. Es el caso del edificio del número 31 de la calle Cólon. Piden por él más de dos millones de euros y está preparado para albergar un interior nuevo.

Pero, ¿qué lo hace especial? Para conocer su historia hay que remontarse 118 años atrás. El abogado y político Álvaro López Mora (que da nombre a una calle en la ciudad) encargó este inmueble. El investigador Jaime Garrido, que escribió un libro sobre el arquitecto, le atribuye las edificaciones del número 29 y 31 de la calle Colón, aunque desde el Instituto de Estudios Vigueses aseguran que no hay constancia documental.

Lo que sí se sabe es que el 31 sufrió un llamativo incendio tan solo un año después de ser acabado. Las llamas lo destruyeron casi por completo, incluyendo la fachada, y no hubo más remedio que reconstruirlo. No era la última desgracia que iba a ocurrir.

El inmueble es una de las representaciones modernistas que hay en la ciudad. Es de granito, simétrico, ecléctico y se distribuía en una planta baja, cuatro pisos (una vivienda por cada) y un desván.

Nuevas desgracias

Más de un siglo después, ya en tiempos cercanos al presente, las desgracias surgieron de nuevo. En 2016 y en 2018 se produjeron sendos derrumbes. Tras el último, el concello respaldó su rehabilitación con un presupuesto de ejecución de 1.016.700 de euros. La edificación está incluida en el catálogo de edificios, conjuntos y elementos a conservar, por lo que desde un primer momento se desechó una primera propuesta de demolición conservando únicamente la fachada.

El plan aceptado se basaba, a grandes rasgos, en conservar la fachada principal y, sin desmontarla, vaciar por dentro todo el edificio. El permiso de Urbanismo estipulaba que el inicio de las obras no podía exceder de seis meses o se daría por caducado. Y se excedió. Ya con las obras en marcha, la promotora presentó un segundo proyecto enmendando el anterior que ni Xunta ni Concello autorizaron. Se abrió una guerra judicial y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desautorizó el mencionado segundo proyecto.

El interior del inmueble / Milanuncios

En 2024, la promotora, Hispania Trust Enterprise, lo puso en venta. Tenía previsto terminar las obras de reforma en 2027 y en estos momentos se vende por 2.600.000 euros (1.501 euros el metro cuadrado). El proyecto está diseñado con una distribución de 5 alturas más una planta baja comercial, con dos locales a pie de calle.