Detenido el cuarto integrante del grupo acusado de un violento asalto a un nonagenario en Coruxo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el día 18 de este mes al cuarto y último integrante del grupo criminal presuntamente implicado en un violento asalto ocurrido en julio del pasado año en una vivienda de Coruxo (Vigo), donde un hombre de más de 90 años fue maniatado, golpeado y amenazado para sustraerle 20.000 euros en efectivo, además de su tarjeta bancaria y la clave de desbloqueo.

Según la información facilitada, el arrestado se encontraba en búsqueda policial desde entonces. Fue localizado gracias a un indicativo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, que lo identificó mientras circulaba por la vía pública y comprobó que tenía una requisitoria en vigor.

La detención pone fin a una investigación iniciada tras el asalto, ocurrido durante la madrugada del 15 de julio, cuando cuatro individuos encapuchados irrumpieron en el domicilio de la víctima. Durante el episodio, los autores habrían intimidado al hombre con un arma de fuego simulada y un cuchillo, lo ataron a una silla y lo agredieron hasta conseguir el dinero y la tarjeta bancaria.

Posteriormente, el grupo intentó sin éxito extraer efectivo en un cajero automático cercano. Días después, regresaron a las inmediaciones de la vivienda y sustrajeron una furgoneta con maquinaria de obra, que apareció abandonada con numerosos desperfectos en el parque forestal de Coruxo, siempre según las mismas fuentes.

En agosto del pasado año, tres de los implicados fueron detenidos durante un operativo policial en el que, debido a la peligrosidad del grupo, participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo en la entrada en el domicilio y las detenciones.

Durante el registro de la vivienda, la Policía localizó armas simuladas, prendas presuntamente utilizadas durante el robo, caretas, dinero en efectivo y diversos efectos vinculados a otros hechos delictivos cometidos en la provincia. También se intervinieron elementos que, según la investigación, relacionaban a un cuarto autor con los hechos.

El detenido el día 18 era el último miembro del grupo que permanecía fugado. Se le imputan delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, estafa en grado de tentativa, robo o hurto de uso de vehículo y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en un centro penitenciario.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo UDEV-Robos de la Brigada Local de Policía Judicial de Vigo, que da por concluidas las actuaciones tras la identificación y detención de todos los presuntos responsables.