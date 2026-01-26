Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desestima un recurso de la Comunidad de Montes de Cabral por una parcela próxima al aeropuerto de Vigo

La sentencia cuestionando la validez de la documentación presentada para reclamar una parcela cercana al aeropuerto de Vigo

Vista aérea del aeropuerto de Peinador desde un avión aterrizando por la cabecera sur. / Julio Alberto González/Aerocelta

R. V.

La sección 6º de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso presentado por la Comunidad de Montes Santa Mariña de Cabral contra una resolución previa que ya había rechazado su reclamación sobre una parcela situada en el entorno del aeropuerto de Vigo.

Según recoge el fallo, la reclamación de la entidad comunal se sustentaba, entre otros documentos, en planos vinculados a un expediente de deslinde de 1891. La sentencia vuelve a cuestionar el valor probatorio de esa documentación y señala dudas sobre su autenticidad y suficiencia técnica, indicando además que el documento aportado no es original y que únicamente existirían fotocopias incompletas.

«La sentencia de la Audiencia refleja además el peculiar y autocrático modo de gobernar la Comunidad de Montes por parte de su presidente, Luis Rodríguez, pues incide en que presentó la demanda tres años antes de contar con la preceptiva autorización de la asamblea general de la entidad», añaden desde la la Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes.

En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia Provincial señala que no se ha acreditado el aprovechamiento consuetudinario de la parcela, requisito necesario para que pudiera tener la consideración de monte comunal, y determina que el terreno no pertenece a la Comunidad de Montes. La sentencia impone además las costas procesales.

Según la información trasladada, este pronunciamiento se suma a otras resoluciones judiciales contrarias a la Comunidad de Montes de Cabral en litigios recientes, en los que se ha puesto en cuestión la relevancia del plano de 1891 utilizado como base documental en varias reclamaciones.

