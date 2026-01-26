Casi cuatro de cada diez nuevos alumnos de doctorado de la UVigo son extranjeros

Casi cuatro de cada diez nuevos alumnos matriculados este curso en programas de doctorado son extranjeros. Los 123 alumnos foráneos que han elegido la UVigo para desarrollar su tesis suman 30 nacionalidades distintas y más de la mitad (59,3%) proceden de Portugal.

En total, la Universidad alcanza los 336 estudiantes inscritos por primera vez. Un total de 213 son españoles, mientras que los portugueses ascienden a 73. Seis alumnos proceden de Italia, cinco de Irak y cuatro de Túnez, mientras que Brasil, Chile, Ecuador y China suman tres por cada país.

Durante este curso 2025/26, también han iniciado su doctorado alumnos de otros países europeos, así como de Cabo Verde, Colombia, México, EE UU, India o Jordania.

Los datos, que todavía pueden variar hasta el final del periodo académico, sitúan el programa de Creatividad e Innovación Social y Sostenible del campus de Pontevedra como el más internacional de toda la UVigo. Suma 11 estudiantes internacionales entre los 24 matriculados. Cinco son portugueses y el resto son originarios de Chile (2), Argelia, Bélgica, China y Uruguay.

El doctorado en Análisis Económico y Estrategia Empresarial, adscrito a la facultad viguesa de Económicas, y el de Comunicación, del campus de pontevedra, suman 10 alumnos internacionales cada uno, lo que supone la mitad de los nuevos inscritos este curso. En ambos casos, la mayoría de foráneos son portugueses y los demás proceden de Irak, Hungría y Rusia.

El programa de Ciencias de la Educación y del Comportamiento, del campus de Ourense, cuenta este curso con 15 nuevos alumnos, de los que 9 son portugueses. Y el de Ordenación Jurídica del Mercado, de la facultad viguesa de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, suma 14 inscritos, siete de ellos originarios del país vecino (5), así como de Brasil e Italia.

De los 11 estudiantes que iniciaron el doctorado en Sistemas de Software inteligentes y adaptables de la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense seis son de Portugal, Irak y Ecuador. El mismo número de alumnos internacionales inscritos en el programa de Turismo, todos de origen luso, y en el de Agua, Sostenibilidad y Desarrollo, donde también se añaden como países de procedencia Costa Rica y Países Bajos.

El título de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria suma 16 nuevos alumnos y cinco de ellos son extranjeros. Dos tienen nacionalidad lusa y los otros tres son originarios de Ecuador, Guinea Ecuatorial y Túnez.

También en el doctorado TIC de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, que cuenta con 14 nuevos alumnos, se matricularon este curso por primera vez 5 estudiantes foráneos que proceden de China, Ecuador, Irak, Palestina y Jordania.

En total, 33 de los 41 programas ofertados este curso cuentan con estudiantes internacionales. Y, en la matrícula global, las mujeres (182) superan a los hombres (152).