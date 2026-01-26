La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)

Las segundas partes nunca fueron buenas. Solo basta con mirar al cielo. Galicia está inmersa en un incansable tren de frentes que aún tiene previsto hacer varias paradas. No hay un horizonte sin lluvia y lo peor nos visitará esta noche a partir de las 21,00 horas. Una baja presión secundaria de la borrasca Joseph atravesará la comunidad dejando precipitaciones abundantes. El interior de la provincia se va a ver especialmente afectado: podrían superarse los 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. «Eso provocaría inundaciones y crecidas», advirtió esta mañana Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

Antes de que llegue lo gordo, los registros ya son muy remarcables. De hecho, de récord. Hasta las 18,00 horas se acumularon 40 litros por metro cuadrado, según la estación de la ciudad. Sin embargo, en el medidor del campus universitario se suman casi 75 litros, ubicando a Vigo como la cuarta ciudad más lluviosa de España durante estas 24 horas.

También fue la jornada con más agua del mes y el día de enero más lluvioso de la década. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde que existen registros. La sucesión de récords comenzó ya en 2025. Noviembre fue el mes más lluvioso para la ciudad de la historia. Se acumuló un total de 548 litros por metro cuadrado. Este mes la olívica lleva alrededor de 200 en el centro y cerca de 350 en el campus.

Pero, además de las cantidades, hay que tener en cuenta la persistencia. También es novedad el hecho de que ocurra tantos días seguidos. La media es de unos quince para el mes de enero en Vigo y este 2026 ya suman 23, que previsiblemente serán 28 (o eso apunta el pronóstico a medio plazo).

Avisos

Meteogalicia emitió un aviso naranja para el oeste de la provincia, sobre todo por la situación en el mar. Esta alerta incluye a Vigo, donde hay corriente y olas de entre 5 y 7 metros. De hecho, a partir de las 10,30 horas de la mañana quedó totalmente suspendido el transporte de ría. Piratas de Nabia hizo su último traslado a Moaña y atracaron. Mar de Ons interrumpió el trayecto Cangas-Vigo algo antes, a las 10,00 horas.

Aunque a diferencia de otros frentes este no es especialmente ventoso, los aviones que tenían previsto aterrizar en Peinador sufrieron ciertos inconvenientes. Por la mañana, un vuelo procedente de Madrid tocó tierra en un segundo intento y por la tarde ya se produjeron algunas desviaciones.

Por otra parte, en las vías ferroviarias se canceló la conexión entre Vigo Guixar y Ourense.

Preocupación por los ríos

Los caudales del Lagares y Eifonso registraron caudales superiores al doble de la media. El caudal medio del primero a su paso por Vigo es de 3,2 metros cúbicos por segundo, mientras que por la mañana alcanzó los 7 m³/s. La intensidad de la precipitación elevó notablemente su nivel, velocidad y en consecuencia el riesgo. Lo mismo con Eifonso. En ese sentido, el alcalde, Abel Caballero, indicó que había recibido alertas por las crecidas de ambos torrentes y aseguró que siguen su evolución desde el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal). En previsión de lo que pueda venir, ya están revisadas varias zonas que podrían verse afectadas por los desbordamientos.

Además, los parques de Samil, O Castro, A Riouxa y Castrelos estarán cerrados hasta nuevo aviso por el temporal.

Próximos días

No se esperan grandes cambios para el resto de semana. Las temperaturas mínimas subirán a unos 12 grados y las máximas se mantendrán en 15. Mañana hay riesgo de tormenta y los avisos naranja en mar se mantendrán al menos hasta el miércoles.