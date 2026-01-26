Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaTerranovaContaminación CangasSalud intestinalTiradas en VigoCelta
instagramlinkedin

Una boda (de urgencia) entre goteros y vías

El letrado del juzgado de Guardia tuvo que acudir al Cunqueiro para casar a dos cruceristas ante la inminente operación a vida o muerte de uno de los cónyuges

Vista de las instalaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Vista de las instalaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo / MARTA G. BREA

Elena Villanueva

Son muchos los turistas que, tras visitar Las Vegas, deciden de improviso casarse en alguna de sus capillas. Lo mismo ocurrió la semana pasada en Vigo pero por motivos más bien humanitarios. Una habitación del Hospital Álvaro Cunqueiro se convirtió en una capilla improvisada donde el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Guardia tuvo que casar a dos turistas cuyo crucero hacía parada en Vigo por la inminente operación, a vida o muerte, de uno de los cónyuges.

Dolencia cardiaca

El hombre iba a ser intervenido en los quirófanos del hospital de una dolencia cardiaca que no estaba exenta de peligro para su vida. Ante esta situación inesperada, la entonces pareja optó por unirse en matrimonio en los que podía ser sus últimos instantes juntos.

Este tipo de intervenciones son llevadas a cabo por el Registro Civil, encargado de todos los trámites matrimoniales. Sin embargo los hechos ocurrieron por la tarde, de modo que la letrada judicial del Registro no se encontraba trabajando y el complejo hospitalario tuvo que ponerse en contacto con el juzgado de Guardia, en el que se encontraba en funciones el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Vigo. Lo mismo hubiera ocurrido en caso de que los hechos ocurrieran en fin de semana, ya que el Registro Civil no está habilitado.

Así, el letrado judicial de Instrucción n.º 8 se vio obligado a acudir al Cunqueiro para, entre goteros, vías y a un paso del quirófano, «oficiar» el enlace matrimonial entre los dos turistas, que debe formalizarse con posterioridad ante el Registro Civil.

Noticias relacionadas

En buen estado

Según pudo saber este periódico, el hombre se encuentra en buen estado tras su intervención quirúrgica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
  3. DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
  4. Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
  5. Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
  6. Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
  7. Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
  8. Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte

Una boda (de urgencia) entre goteros y vías

Una boda (de urgencia) entre goteros y vías

Vigo celebrará seis días de carnaval con pasacalles, comparsas y más de 18.500 euros en premios

Vigo celebrará seis días de carnaval con pasacalles, comparsas y más de 18.500 euros en premios

Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento

Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento

El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar

El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar

El Salón del Automóvil de Vigo bate récord de marcas

El Salón del Automóvil de Vigo bate récord de marcas

El PP vigués defiende la inversión sanitaria de la Xunta en la ciudad

El PP vigués defiende la inversión sanitaria de la Xunta en la ciudad

La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)

El pleno de Vigo pide apoyo a Diputación y Xunta para potenciar Peinador, pero sin consenso

El pleno de Vigo pide apoyo a Diputación y Xunta para potenciar Peinador, pero sin consenso
Tracking Pixel Contents