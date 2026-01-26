Una boda (de urgencia) entre goteros y vías

Son muchos los turistas que, tras visitar Las Vegas, deciden de improviso casarse en alguna de sus capillas. Lo mismo ocurrió la semana pasada en Vigo pero por motivos más bien humanitarios. Una habitación del Hospital Álvaro Cunqueiro se convirtió en una capilla improvisada donde el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Guardia tuvo que casar a dos turistas cuyo crucero hacía parada en Vigo por la inminente operación, a vida o muerte, de uno de los cónyuges.

Dolencia cardiaca

El hombre iba a ser intervenido en los quirófanos del hospital de una dolencia cardiaca que no estaba exenta de peligro para su vida. Ante esta situación inesperada, la entonces pareja optó por unirse en matrimonio en los que podía ser sus últimos instantes juntos.

Este tipo de intervenciones son llevadas a cabo por el Registro Civil, encargado de todos los trámites matrimoniales. Sin embargo los hechos ocurrieron por la tarde, de modo que la letrada judicial del Registro no se encontraba trabajando y el complejo hospitalario tuvo que ponerse en contacto con el juzgado de Guardia, en el que se encontraba en funciones el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Vigo. Lo mismo hubiera ocurrido en caso de que los hechos ocurrieran en fin de semana, ya que el Registro Civil no está habilitado.

Así, el letrado judicial de Instrucción n.º 8 se vio obligado a acudir al Cunqueiro para, entre goteros, vías y a un paso del quirófano, «oficiar» el enlace matrimonial entre los dos turistas, que debe formalizarse con posterioridad ante el Registro Civil.

Noticias relacionadas

En buen estado

Según pudo saber este periódico, el hombre se encuentra en buen estado tras su intervención quirúrgica.