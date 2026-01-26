Solo 8 de cada 100 viviendas a la venta en Vigo son de obra nueva

Hace cinco meses, la ciudad daba un paso al frente en materia de urbanismo con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que puso fin al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) y al Plan de 1993, recuperado en 2015 tras tumbar el Tribunal Supremo el de 2008. Entre las numerosas intenciones que el escrito trae bajo el brazo, destaca una sobre el resto: la disposición de suelo para la construcción de más de 51.400 viviendas, de las cuales más de 14.500 tendrán algún tipo de protección. El motivo: expertos consideran que, al aumentar la oferta —sobre todo, la de inmuebles a precio tasado—, podrán bajar los precios medios de los pisos y casas tanto en alquiler como en venta, en cifras que asustan desde hace tiempo.

Lo cierto es que su impacto no está siendo todo lo rápido que exige la situación de crisis habitacional actual que padece Vigo, al igual que otras muchas ciudades tanto del resto de España como de Europa. Basta con echar un ojo a los portales inmobiliarios para comprobarlo. En Idealista, de las 1.585 viviendas anunciadas en venta, solo 125 son de obra nueva, es decir, menos del 8%. En Fotocasa, 53 de un total de 1.418, menos todavía: no llegan al 4%. Como ha sucedido en los últimos años, la segunda mano permite al sector mantenerse a flote. Según los datos del Ministerio, de las 2.108 ventas producidas entre enero y septiembre de 2025, solo 167 se correspondieron con propiedades para estrenar: menos de un 8%.

En un mercado realmente mermado a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), proliferan las viviendas de lujo, también denominadas de alto standing. A los proyectos anunciados en Canido o Samil, los pisos ya finalizados en la promoción del Círculo Católico de Obreros (calle Doutor Cadaval) o García Olloqui o los que verán la luz en el Barrio do Cura, se sumaron a finales del año pasado otros 14 en Areal. En el número 88, entre la rotonda de la Paellera y la estación de Guixar, se prevé la reforma del edificio que se levanta en esta parcela, el cual suma años de abandono. Recientemente, transcendió que se reformará un edificio en Marqués de Valladares para otros 38.

Suelos disponibles para edificar

A falta de nuevas promociones para aumentar la oferta de vivienda, todavía hay más de 480 suelos edificables en venta repartidos por la urbe: una parte importante, para levantar unifamiliares. El abanico de precios es muy extenso: desde 22.600 euros por el más barato hasta 5 millones de euros por el más caro. Son propiedades que esperan su desarrollo en un escenario urbanístico marcado por el nuevo Plan Xeral: el documento trajo bajo el brazo mucha competencia a sus propietarios.

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), advierte de las dificultades que enfrentan los desarrollos urbanísticos de mayor tamaño, reservados para las grandes empresas. «Todavía nos estamos haciendo al PXOM y no es tan simple como que aparece y todo se soluciona. Está lleno de cargas, como es natural», explica.

Añade que los proyectos de mayor magnitud suelen ser excesivos para las promotoras locales, que se centran en «promociones medias, de 20 a 100 viviendas». Cree necesario que los trámites administrativos se agilicen y ofrece opciones para que esto se consiga: con el silencio positivo o con la ayuda de las empresas de certificación de conformidad municipal (Eccom), que tienen más presencia en otros puntos de España, como Madrid o el Levante.