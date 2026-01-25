Vigo tiene blindados los grandes servicios municipales hasta la próxima década

Los ayuntamientos, especialmente los de gran tamaño como es el caso de Vigo, tienen la obligación de prestar a sus vecinos servicios públicos básicos y garantizar que estos tienen el necesario respaldo contractual, ya sea gestionado de manera directa o a través de una concesión con una empresa privada. El actual mandato, que arrancaba en junio de 2023, era clave en la ciudad olívica para garantizar hasta más allá de 2030 los grandes contratos de servicios y el gobierno local ha hecho los deberes al sacar a concurso cuatro expedientes de calado como son la ayuda a domicilio, el transporte urbano, el mantenimiento de zonas verdes y el cuidado de los parques infantiles y áreas biosaludables, que entrarán en vigor si no hay contratiempos administrativos o judiciales a lo largo de este año, extendiendo su vigencia a la próxima década. Se sumarán a los que ya están en vigor como la limpieza y recogida de basura o la gestión del ciclo del agua.

El servicio de atención a la dependencia es el que ha tenido ya un desenlace positivo, no sin dificultades. El Concello conseguía formalizar el contrato con la empresa Probiser al cierre del diciembre por un importe cercano a los 50 millones de euros después de que el Tribunal de Contratación de Galicia desestimase los recursos presentados por otra licitadora. Los pliegos garantizan que la compañía prestará el servicio al menos hasta 2029, pero se contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales, lo que lo llevaría a 2031 de ser preciso sin estar en precario.

En fase de evaluación de ofertas está, por su parte, el concurso de mantenimiento de zonas verdes, que se licitó con un presupuesto de 55 millones con un plazo de ejecución de cinco años y al que optan grandes empresas españolas, entre ellas las que prestan el servicio actualmente (Acciona y Manten). Los técnicos analizan ahora las ofertas para trasladar una propuesta de adjudicación. Mientras, en un estado de tramitación similar está el procedimiento para blindar el cuidado de los parques de juego, con el mismo plazo de ejecución que el de jardines y un presupuesto superior a los siete millones.

La última pieza que faltaba por encajar en el Concello era la del transporte urbano, cuya licitación se pudo aprobar finalmente en los últimos coletazos de 2025, con un montante económico que roza los 500 millones hasta 2035, al contemplarse una duración del contrato de nueve años. Al menos cinco empresas se han interesado ya por el concurso, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 2 de marzo y la previsión de que la nueva responsable del autobús urbano pueda tomar las riendas del servicio en el segundo semestre de este año.

Desde el mandato pasado, por su parte, está prestando la empresa FCC Medioambiente la concesión de limpieza viaria y recogida de basura, un contrato que roza los 400 millones de euros, que tiene prevista su finalización en 2032 y que es fundamental para garantizar una calidad de vida adecuada a vecinos y visitantes. Una importancia similar tiene el contrato de gestión del ciclo del agua, sobre el cual existían muchas incógnitas al vencer la segunda prórroga el pasado 1 de enero, decidiendo el gobierno local hacer uso de una nueva extensión del plazo por otros cinco años, por lo que todo se mantendrá igual hasta el arranque de 2031. Las bases de este contrato establecen, incluso, la posibilidad de aprobar otras dos prórrogas hasta completar el medio siglo de concesión.