Las rondallas, de éxito en éxito

La tradición de las rondallas está más viva que nunca y así quedó demostrado con un nuevo éxito con el festival de rondallas organizado por el Concello de Vigo en el pabellón municipal de As Travesas, reuniendo en la pista central a siete agrupaciones y dando continuidad al evento celebrado a principios de año en Navia.

«Se nos quedó un poco pequeña», decía esta semana el alcalde vigués, Abel Caballero, sobre el certamen del 10 de enero, motivo por el cual se decidió citar a las rondallas en As Travesas, participando por parte de Vigo Beade, Helios de Bembrive, Valadares y San Mamede de Zamáns, mientras que también estuvieron Santiago de Parada (del centro cultural Parada do Miñor, Nigrán), O mosteiro de Pexegueiro (Tui) y San Martiño de Ventosela (Redondela).

Gran ambiente en As Travesas para disfrutar de las rondallas. / Pablo Hernández Gamarra

El certamen, con entrada gratuita, arrancó a las 17,00 horas y las agrupaciones participantes deslumbraron al público asistente con sus asombrosos ritmos y sus cuidadas vestimentas, dejando claro una vez más que la tradición rondalleira está más viva que nunca, como se ha demostrado a lo largo de las últimas semanas.

En este tiempo, además de las dos ediciones del concurso municipal, también se dieron cita las rondallas en lugares como Porriño o el Ifevi, donde el fin de semana anterior, tuvo lugar el gran concurso del área metropolitana, en el que se impuso la agrupación de Atios.

Vigo, por su parte, también sacó las rondallas a la calle durante las pasadas navidades, una clara apuesta por dar cada vez más protagonismo a esta tradición tan arraigada en la ciudad y su área metropolitana.