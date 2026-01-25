El contrato del bus urbano de Vigo incluye la compra de 55 vehículos por 33,6 millones

La empresa que resulte adjudicataria del contrato de prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de Vigo, así como del autobús turístico, deberá acometer una inversión estimada en casi 70 millones de euros (sin IVA). Cerca de la mitad, se corresponden con la adquisición de vehículos: más de 33,6 millones para hacerse con 14 híbridos enchufables (ocho de 12 metros y seis de 18 metros) y 41 eléctricos (de 12 metros). Así lo establece el Concello. Busca continuar la transición verde de la flota, gestionada actualmente por Vitrasa, que cogió el relevo del tranvía ya en 1969.

Es, con diferencia, la inversión más importante a la que se deberá enfrentar la compañía que tome las riendas del servicio —con el contrato más elevado de la historia del Concello: 468,6 millones (sin IVA) de valor estimado— desde el segundo semestre de año hasta al menos 2034. Según detalla el Plan de inversiones, la incorporación de estos vehículos será escalonada: desde marzo de 2027 hasta julio de 2029. Vitrasa dispone de más de 130. Seguirán renovándose en adelante, una apuesta que traerá bajo el brazo la reforma de las cocheras para su electrificación integral.

Precisamente, el Plan de inversiones reserva más de 5,7 millones (sin IVA) para mejorar las instalaciones de Camposancos, con fecha de inicio a la vez que se estrenaría el contrato: junio de 2026. Eso sí: el Ayuntamiento deja claro en sus pliegos que el acuerdo establece la obligatoriedad de realizar inversiones que «no son susceptibles de ser empleadas en el resto de la actividad productiva del contratista». Este factor afectaría a aquellas firmas como el grupo Avanza, que, como denunciaron los sindicatos en su momento, computaron inversiones y pérdidas de otras concesiones en cuentas de Vitrasa.

Cabinas de aseo en la vía pública

Otra inversión relevante es la compra de los elementos actualmente adscritos al servicio: más de 26,6 millones (sin IVA). No se detallan, pero se trata de activos materiales –como buses o mobiliario— e inmateriales —licencia de software, por ejemplo— que garantizan la continuidad del servicio. Se prevé, además, la compra de 10 cabinas de aseo en la vía pública para que usen los conductores por 420.000 euros (sin IVA); y la inversión de más de 3,5 millones (sin IVA) en la virtualización de la PassVigo y sistemas de control inteligente de la flota y billetaje —se usará IA, así como big data—.