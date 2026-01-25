Un nuevo obstáculo se interpone entre Vigo y su ría: avanzan los silos de Tudela Veguín en el Puerto

Cada vez es más difícil poder ver las aguas de la ría desde el corazón de Vigo. Lejos de ganar espacios ciudadanos en el frente marítimo, en el skyline de la ciudad aparecen elementos que aumentan la distancia mental de la costa. El último ejemplo ha llegado en uno de los pocos miradores del centro urbano que dejaban huecos entre la actividad portuaria. La construcción de los dos nuevos silos de Tudela Veguín avanza de forma que el primero de ellos ya cubre uno de los pocos «huecos» que quedaban en la zona de Guixar y el tramo final de García Barbón.

Las nuevas estructuras contarán con 35,25 metros de altura y 12 de diámetro, lo que equivale a un edificio de 11 plantas y dos viviendas en cada una. «Se genera una nueva barrera que entendíamos que no estaba debidamente justificada», explicaba en septiembre de 2024 la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, al recordar que su construcción fue recurrida por la vía judicial. En aquel momento la Autoridad Portuaria propuso demoler siete silos de menor tamaño para ganar unos 5.000 metros cuadrados en la zona más próxima a Vulcano. Como solución, proponía construir dos junto a los dos más grandes en la zona más próxima al Muelle Transversal o el túnel hacia Beiramar.

Situación de los nuevos silos en Guixar / FdV

Desde el gobierno municipal se apostó por alternativas de menor tamaño, ya que ésta triplicaba los máximos permitidos. «Se colocará uno detrás del otro, por lo que lograremos disminuir la superficie ocupada y mejorar notablemente el servicio que ofrecemos, con suficiente capacidad para que una empresa de la envergadura de Tudela Veguín pueda seguir operando en el Puerto de Vigo con más facilidad y evitamos una posible fuga a otros puertos cercanos –como Ferrol o Leixões–», apuntaban entonces desde Praza da Estrela.

Finalmente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a favor de la empresa asturiana en el verano de 2024, obligando a la Xerencia de Urbanismo a otorgar la licencia para la obra. La capacidad de cada uno de ellos es de 300 toneladas y el coste de ejecución se cifraba en 2.593.975 euros hace dos años. Durante las últimas semanas ha sido constante el trasiego de trabajadores en la estructura, que ya tiene acabado el primero de los cilindros.

Quejas vecinales

Hace poco más de un mes, vecinos de las calles García Barbón y Areal denunciaron su malestar con la construcción de ambos silos ya que les está generando un «impacto visual enorme sobre el frente marítimo». «Para quienes vivimos aquí, esta obra supone la creación de una auténtica muralla industrial entre la ciudad y el mar, afectando directamente al paisaje urbano, a la habitabilidad del barrio y a la relación histórica de Vigo con su fachada portuaria», denunciaba Patricia Sánchez Barroso, una de las vecinas de la zona.