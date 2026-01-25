Luisa Sánchez reclama una mejora de los servicios públicos en Cabral

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, visitó la parroquia de Cabral para reunirse con vecinos. Ahondó en el conocimiento de sus principales preocupaciones, escuchó sus demandas y planteó propuestas, como la transformación del antiguo mercado municipal en un edificio de uso social, vecinal o educativo.

La dirigente popular destacó la importancia de mejorar los servicios públicos —especialmente, el transporte, el estado de las calles o la recogida de basuras— y la seguridad, «habida cuenta de que todavía persiste el problema de trapicheo de drogas y ocupación en Fontiñas de Arriba». «El alcalde de Vigo [Abel Caballero] y el subdelegado del Gobierno [Abel Losada] siguen mirando para otro lado a pesar del miedo de las familias», criticó.