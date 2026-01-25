Los costes del bus urbano de Vigo: 33 millones en combustible o 3 en limpieza

Entre los costes de explotación del servicio del bus urbano estimados en los pliegos del nuevo contrato, destaca sobremanera el de combustible: casi 32,8 millones (siempre sin IVA las cifras) hasta el año 2034 —incluido—. Se prevén más de 15 millones en tareas de mantenimiento y más de 12,6 en los seguros de los vehículos. Más de 3,5 millones en neumáticos y casi 3 millones en la limpieza de la flota. El coste estimado del personal supera los 194 millones hasta 2034. Estas son las cifras más reseñables.

Llama especialmente la atención el único apartado incluido en los costes de explotación con signo negativo: los ingresos por publicidad, que se estiman en cerca de 2,3 millones de euros. Se trata de recursos que obtendrá la empresa operadora por permitir la colocación de anuncios, ya sea en sus vehículos o en soportes asociados al servicio, como marquesinas, la app o la página web.

Otro dato llamativo es el de los kilómetros comerciales previstos por la flota en un año: 6,6 millones, lo que supone casi 18.100 kilómetros en cada jornada. Al menos cinco empresas están interesadas en el contrato del autobús: visitaron las instalaciones de Vitrasa el pasado lunes. Se espera que la adjudicataria empiece a operar en el segundo semestre de este año y se mejoren las prestaciones del servicio.