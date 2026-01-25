El campus de Vigo acoge el miércoles el acto de celebración de Santo Tomás
El salón de actos de Económicas acogerá la tradicional ceremonia de entrega de los premios extraordinarios de grado y doctorado, así como los Exeria a la inclusión de la perspectiva de género
S.P.
El salón de actos de Económicas acogerá este miércoles (12 horas) el tradicional acto académico de celebración de Santo Tomás, patrón de la Universidad, durante el que se entregarán los premios extraordinarios de grado y doctorado.
El Consello de Goberno aprobó el pasado jueves los 19 premios de doctorado correspondientes al curso 2024/25 (13 mujeres y 6 hombres), a los que se suman otros 53 de grado (31 mujeres y 22 hombres).
También se hará entrega de los Premios Exeria 2025 a los seis autores de las mejores tesis y trabajos fin de grado y máster por la inclusión de la perspectiva de género.
En la categoría de tesis, las ganadoras analizan la infrarrepresentación de mujeres en la prensa gallega, tanto como protagonistas de las noticias como autoras; los efectos neurotóxicos del glifosato y de su formulación comercial en ratas adultas para visibilizar la fisiología femenina en la investigación preclínica; y la cisheteronormatividad, etnocentrismo, edadismo y prácticas de otredad en adolescentes.
Los otros trabajos premiados son un álbum ilustrado sobre Elisa y Marcela, un análisis del arte rupestre desde una perspectiva crítica de género, y el estudio del impacto del populismo punitivo en las reformas penales sobre la violencia de género.
