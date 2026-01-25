Caídas de árboles y tejas en la calle para despedir la semana en Vigo
Continuarán las lluvias, con temperaturas que no subirán de los 15 grados
El paso del temporal por Vigo dejó numerosas incidencias que obligaron a intervenir a los servicios de emergencia municipales en la tarde y la noche del sábado y la mañana de hoy. Los bomberos realizaron un total de ocho intervenciones relacionadas principalmente con los efectos del viento y la lluvia. En concreto, actuaron en dos ocasiones por la caída de árboles, además de acudir a una vivienda por causa de un incendio.
También fue necesaria su presencia en dos servicios por problemas en cubiertas y fachadas de edificios, así como en una incidencia en postes y cableado eléctrico. El balance de la jornada se completó con un accidente de tráfico y una apertura urgente de puerta.
Chapas desprendidas
Por su parte, la Policía Local llevó a cabo diversas actuaciones durante la noche del sábado y la mañana del domingo, centradas en garantizar la seguridad vial y peatonal. Los agentes actuaron por una motocicleta caída en la vía pública e intervinieron por la caída parcial de un muro que obligó a cortar una calle y por ramas de árboles con riesgo de desprendimiento. Además, atendieron avisos por chapas y tejas desprendidas en la vía pública y fueron alertados por la existencia de tres alcantarillas con la tapa levantada.
MeteoGalicia prevé los próximos días una «alternancia de períodos de cielos muy nubosos con otros de nubes y claros». Se prevén precipitaciones todos los días de la próxima semana, las cuales podrán ser tormentosas el martes por la mañana. Las temperaturas serán normales para esta época del año: entre los 9 y los 15 grados el lunes. La mínima bajará a 8 grados tanto el martes como el miércoles.
