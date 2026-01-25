Caídas de árboles y tejas en la calle para despedir la semana en Vigo

El paso del temporal por Vigo dejó numerosas incidencias que obligaron a intervenir a los servicios de emergencia municipales en la tarde y la noche del sábado y la mañana de hoy. Los bomberos realizaron un total de ocho intervenciones relacionadas principalmente con los efectos del viento y la lluvia. En concreto, actuaron en dos ocasiones por la caída de árboles, además de acudir a una vivienda por causa de un incendio.

También fue necesaria su presencia en dos servicios por problemas en cubiertas y fachadas de edificios, así como en una incidencia en postes y cableado eléctrico. El balance de la jornada se completó con un accidente de tráfico y una apertura urgente de puerta.

Chapas desprendidas

Por su parte, la Policía Local llevó a cabo diversas actuaciones durante la noche del sábado y la mañana del domingo, centradas en garantizar la seguridad vial y peatonal. Los agentes actuaron por una motocicleta caída en la vía pública e intervinieron por la caída parcial de un muro que obligó a cortar una calle y por ramas de árboles con riesgo de desprendimiento. Además, atendieron avisos por chapas y tejas desprendidas en la vía pública y fueron alertados por la existencia de tres alcantarillas con la tapa levantada.

MeteoGalicia prevé los próximos días una «alternancia de períodos de cielos muy nubosos con otros de nubes y claros». Se prevén precipitaciones todos los días de la próxima semana, las cuales podrán ser tormentosas el martes por la mañana. Las temperaturas serán normales para esta época del año: entre los 9 y los 15 grados el lunes. La mínima bajará a 8 grados tanto el martes como el miércoles.