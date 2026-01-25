El árbol de Porta do Sol empieza a decir adiós (por unos meses)
Los operarios desmontaron la parte más alta de uno de los iconos de la Navidad viguesa
R.V.
Aunque la Navidad viguesa se apagó justo hace dos semanas y ya se han ido realizando los trabajos de desmontaje de buena parte de la decoración, especialmente aquella que más afectaba al día a día de los ciudadanos, otros elementos siguen todavía instalados, entre ellos el gran árbol de Porta do Sol, aunque ya sin su característica estrella que le permite ir creciendo cada año unos centímetros más.
Este fin de semana, los operarios procedieron a la bajada del icono del árbol que reunió en su interior a miles de personas durante casi dos meses, lo que permitirá proceder al desmontaje total del árbol para dejar la Porta do Sol despejada para los próximos meses, pensando por ejemplo ya en el Entroido y, posteriormente, en la Reconquista.
En verano, por su parte, la empresa Iluminaciones Ximénez empezará ya a montar de nuevo el alumbrado navideño y a principios de otoño empezará a crecer de nuevo el gran árbol en el kilómetro cero de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9