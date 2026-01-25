Araceli Rodríguez y el área de Cultura del Concello, premiados por las corales
El Teatro Afundación acogió la gala por el 15.º Día de Acopovi
La Asociación de Corales Polifónicas de Vigo reconoció en el 15.º Día de Acopovi a Araceli Rodríguez Comesaña (1936) su trayectoria liga a estas agrupaciones: una «vida entregada al mundo coral». Fundó la Coral del RC Náutico y formó parte del coro de la parroquia del Sagrado Corazón, de la Coral Casablanca, de la Coral Ureca y del Orfeón Rey Rivero. Ahora, canta en la coral Apóstol Santiago.
Acopovi, que aprovechó la cita para proponer que las corales y las bandas de música sean declaradas bienes de interés cultural, también entregó premio a los responsables del área de Cultura del Concello: lo recogieron Carmela Silva y Gorka Gómez, acompañados por el alcalde. «Realizan un importante labor de descentralización da programación cultural polos barrios. O seu apoio é de suma importancia para as corais», indicó Acopovi.
