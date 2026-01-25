Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Araceli Rodríguez y el área de Cultura del Concello, premiados por las corales

El Teatro Afundación acogió la gala por el 15.º Día de Acopovi

De i. a d., Gómez, Silva, Enrique Lorenzo, Rodríguez y Caballero.

Borja Melchor

La Asociación de Corales Polifónicas de Vigo reconoció en el 15.º Día de Acopovi a Araceli Rodríguez Comesaña (1936) su trayectoria liga a estas agrupaciones: una «vida entregada al mundo coral». Fundó la Coral del RC Náutico y formó parte del coro de la parroquia del Sagrado Corazón, de la Coral Casablanca, de la Coral Ureca y del Orfeón Rey Rivero. Ahora, canta en la coral Apóstol Santiago.

Acopovi, que aprovechó la cita para proponer que las corales y las bandas de música sean declaradas bienes de interés cultural, también entregó premio a los responsables del área de Cultura del Concello: lo recogieron Carmela Silva y Gorka Gómez, acompañados por el alcalde. «Realizan un importante labor de descentralización da programación cultural polos barrios. O seu apoio é de suma importancia para as corais», indicó Acopovi.

