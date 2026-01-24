Volotea reconoce «interés mutuo» y que Vigo «encaja» en su estrategia

Fitur es el mayor escaparate del turismo a nivel internacional y quien no busca su hueco en él, no lo encuentra. Vigo se presentó este jueves en el Ifema con la Navidad como principal reclamo de una ciudad «excelente, amigable y con vida», pero su presencia en el recinto ferial madrileño también incluyó conversaciones «vis a vis» con aerolíneas de diferente tamaño y perfil. El alcalde, Abel Caballero, recuperó en esta edición una ronda de reuniones que no se producía al menos desde antes de la pandemia con hasta cinco encuentros: Air Nostrum, Binter, Vueling, Wizz Air y Volotea.

Precisamente estas dos últimas son las grandes ausentes en el aeropuerto de Peinador y en ellas ha puesto el foco Aena para cubrir parte de las rutas no servidas actualmente y que podrían suponer, como mínimo, medio millón de viajeros anuales. A la compañía húngara la proponen para Londres, Milán y Roma, ciudades donde tiene importantes bases y que ha comenzado a cubrir desde España compitiendo con Ryanair. Pero en el caso de la fundada por Carlos Muñoz y Lázaro Ros podría darse cobertura a Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante, Jerez, Murcia o Bilbao. Todos estos destinos nacionales registran 1,3 millones de búsquedas anuales hacia Vigo en Skyscanner según datos de Aena.

Rutas potenciales identificadas por Aena para el aeropuerto de Vigo / Simón Espinosa

Es por ello que Caballero volvió a reunirse con responsables de la compañía cuando se cumple una década de su adiós en Peinador. Este «primer intercambio» tuvo lugar el miércoles con el director general de Estrategia, Gabriel Schmilovich, y permitió analizar «posibles vías de colaboración» entre Concello y compañía. Fuentes de la misma aseguran que «existe un interés mutuo» y «Vigo encaja con nuestro modelo estratégico de conectividad entre ciudades pequeñas y medianas», siendo éste el lema de la aerolínea.

En 2014 aterrizó en la ciudad con esa premisa, estrenando rutas a Sevilla e Ibiza. El «romance» con el gobierno municipal apuntaba alto y el contrato de 3,5 millones para promoción turística lanzado por el Concello iba a permitir fijar una base en la terminal olívica con 66.000 asientos y ocho rutas. Sin embargo, Air Nostrum logró llevarse la adjudicación y en 2016 la compañía de los fundadores de Vueling trasladaba su sede a Asturias y estrenaba estas conexiones. De la mano del Principado ha logrado crecer durante una década, alcanzando los 24 destinos desde dicho aeropuerto, entre los que se encuentran siete extranjeros: París, Bruselas, Milán, Florencia, Roma, Lisboa y Oporto.

Binter explora nuevos acuerdos

El día 21 también se reunió con Binter a través de su director general, Santiago Guerra, y la adjunta a la Comisión Ejecutiva, Esther Núñez. La compañía canaria valoró la buena marcha de las rutas en la ciudad desde 2018, superando el pasado año los 100.000 viajeros por primera vez.

Para el presente ejercicio se plantearon «nuevas posibilidades de colaboración público-privada con el Concello dirigidas a aumentar el conocimiento del destino por parte de los residentes en las islas y las ventajas que Binter ofrece para los vigueses como aerolínea que ofrece una conectividad de calidad». En ese sentido, la aerolínea reivindicó su «Modo canario de volar» frente a los predominantes de bajo coste en la actualidad.

Durante la misma feria Binter anunció la que será su primera conexión con la Península desde un aeropuerto que no sea Tenerife-Norte ni Gran Canaria. La ruta entre Santander y Lanzarote funcionará desde el 31 de marzo todos los martes y sábados. La ronda de contactos se cerró el jueves con Vueling y Air Nostrum, con quienes hizo un balance de la operativa actual en Peinador y de las posibles rutas a estrenar.

El Concello mantiene su tesis

Después de tomar la iniciativa con estas aerolíneas y el encuentro entre técnicos de Aena y del Concello la semana pasada, desde el gobierno municipal olívico se insiste en la propuesta lanzada este mes por parte de Caballero. «Es necesario que Xunta, Diputación y Concello de Vigo financien el coste a tercios a través de contratos de promoción turística», señalan.