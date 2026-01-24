Vigo «se toca» con 148 países del mundo a través de la actividad comercial del Puerto

Francia y Antigua y Barbuda. Dos países que, a priori, no tienen ningún tipo de relación especial son para el Puerto de Vigo los dos estados del planeta que marcan el techo y el suelo de las relaciones comerciales para el organismo que preside Carlos Botana, que durante 2025 ha certificado un año más un incremento de la actividad en las diferentes terminales de la ciudad, logrado en parte por el extenso abanico de países con el que mantiene contacto a través de la carga y descarga de mercancías. Durante el año pasado, fueron 148 los territorios de los cinco continentes con los que se comercializó para poder superar así de nuevo un tráfico portuario de 5,5 millones de toneladas, o lo que es lo mismo, se estableció una relación con tres de cada cuatro países del mundo.

No exagera, por tanto, Carlos Botana cuando en el reciente foro organizado por FARO para subrayar la importancia de ser considerado puerto nodal señalaba la posición estratégica de Vigo como nodo estratégico de las relaciones comerciales entre Europa, América y África, aunque en los últimos años se está consolidando cada vez más la relación con Asia y, especialmente China, que es el segundo país que refleja un mayor volumen de mercancía movilizada en las instalaciones portuarias en términos globales por detrás de Francia, con una gran vinculación por el sector de la automoción.

La clasificación elaborada aprovechando las estadísticas publicadas por la Autoridad Portuaria refleja que la relación con el país galo alcanzó en los 11 primeros meses de 2025 cerca de 357.000 toneladas, tratándose prácticamente todos los productos de mercancía convencional (340.000 toneladas), siendo más anecdótico el tráfico de contenedores entre Vigo y Francia, algo más de 17.000 toneladas.

A su estela, pero con un gran crecimiento en los últimos años, se sitúa China, con un montante global de 295.266 toneladas, pero con un origen opuesto al que exhibe Francia. Así, teniendo en cuenta únicamente los productos transportados en contenedores, el gigante asiático lidera el ranking con claridad, con casi 245.000 toneladas en los once primeros meses de 2025, mientras que la mercancía convencional aportó una cantidad ligeramente superior a las 50.300 toneladas.

En un escalón inferior, con una intensa lucha por cerrar el podio en el ranking comercial del Puerto de Vigo, están Reino Unido, Marruecos y Turquía, que se movieron el año pasado en una horquilla de entre las 234.000 y las 212.700 toneladas cargadas y descargadas en las instalaciones portuarias, destacando los países británico y otomano por la mercancía convencional y el africano por el tráfico de contenedores. Automóviles o frutas tienen los mayores peso en estas relaciones.

El ranking continúa, ya con menos de 200.000 toneladas hasta noviembre, con Bélgica (191.369 toneladas), Argelia (162.187) y el primer país que aparece del continente americano, Brasil, con una relación en la que destacan productos como hortalizas o frutas transportadas en contenedores refrigerados y que le permitía rozar las 146.000 toneladas entre enero y noviembre.

En el selecto club de más de 100.000 toneladas, por su parte, completan el listado de los principales socios comerciales del Puerto olívico los países de Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Ecuador, Chile, Costa Rica, Italia y Perú, mientras que también se supera esa cifra en las operaciones con otros puntos de España.

Además de los grandes países con una relación muy estrecha diariamente, en el listado de socios aparecen, entre muchos otros, nombres como las Islas Marshall, San Kittis Nevis, Belice, Bahamas, Surinam o Aruba, con tráficos anecdóticos pero que permiten hacerse una idea de la importancia que tiene Vigo en el mundo gracias a su Puerto.

Principales mercancías

Los datos divulgados por la Autoridad Portuaria permiten hacerse una idea de cuáles son los productos con los que más se opera en la ría, destacando como es lógico los automóviles, con casi un millón de toneladas en los primeros once meses de 2025, mientras que en segundo lugar está pesca congelada (591.000 toneladas) y, a continuación, los metales y sus manufacturas (383.608). Cemento, frutas y hortatlizas, piezas de vehículos, maderas, granito o conservas aparecen también como mercancías clave para el desarrollo económico del Puerto vigués.