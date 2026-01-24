El centro de Vigo se llenará de camelias en marzo

El Concurso - Exposición Internacional da Camelia llegará al centro de la ciudad en marzo. Los días 7 y 8, sábado y domingo, la calle Príncipe y Porta do Sol acogen la 61.ª edición de este evento, que, según trasladó el alcalde, Abel Caballero, la organiza el Concello. Se trata de una actividad rotatoria que se celebra cada año entre los municipios de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. En 2025, la disfrutaron en la ciudad de Pontevedra con el impulso de la Diputación.

«En la Puerta del Sol, vamos a instalar una inmensa carpa para acoger y estar a cubierto la exposición de las camelias. Expositores que cultivan camelias en todo el ámbito de Galicia, singularmente y de forma más importante, en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra. Y allí se podrán ver los paneles informativos, una forma de entender una cultura tan importante, que es la de la camelia. Y se simboliza en Vigo. La avenida das Camelias es una forma de trazar lo que en Vigo significan», indicó el regidor olívico.

Este evento es un punto de referencia para personas cultivadoras y aficionadas que acuden todos los años, bien a participar o bien a disfrutar de las últimas novedades de esta flor cultivada en tierra gallega. Permite poner en valor el patrimonio natural y un símbolo de los jardines gallegos.