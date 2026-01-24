Viajar a Marruecos como premio por apoyar el comercio local

Son claves para dinamizar los barrios e impulsar las ventas en el comercio de proximidad. Eso es lo que piensa la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, sobre iniciativas como los premios de la última campaña de Navidad organizada por la asociación de comerciantes de As Travesas (Aetravi).

El sorteo se efectuó ayer en la tienda Kekos y la ganadora de esta campaña recibió un viaje para dos personas a las ciudades imperiales, de Marrakech a Fez.

Con una compra mínima de 30 euros, se podía participar a través de la app Travi.-Travi.