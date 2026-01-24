El TSXG rechaza la reclamación económica de Vitrasa al Concello por el Covid

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso presentado por Vitrasa, la concesionaria del bus urbano, contra el Concello y rechaza que la compañía tenga derecho a una indemnización mayor de la ya entregada por las pérdidas del Covid. La sentencia ratifica el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Vigo y cierra la puerta a la pretensión de la empresa de extender el mecanismo excepcional de reequilibrio económico más allá del periodo legalmente previsto.

El núcleo del conflicto gira en torno a la interpretación del Real Decreto-ley 8/2020, aprobado por el Gobierno de España para hacer frente al impacto económico del Covid. Vitrasa sostenía que el derecho al reequilibrio económico debía aplicarse durante todo el tiempo en que la pandemia siguió afectando al servicio debido a la caída de viajeros y al aumento de costes sanitarios.

Sin embargo, el TSXG considera que la normativa excepcional solo era aplicable durante el estado de alarma y hasta un mes después de su levantamiento, es decir, hasta mediados de junio de 2020. Vitrasa presentó una reclamación el 16 de junio de 2021 exigiendo casi 10 millones de euros adicionales por el periodo 15 de junio–31 de diciembre de 2020, descontando lo ya cobrado: casi 5,7 millones. El fallo admite recurso.

En todo caso, en septiembre de 2024, el Concello aprobó el pago de más de 12,1 millones de euros a Vitrasa por las pérdidas derivadas del Covid. El alcalde, Abel Caballero, anunció a finales del año 2023 esta decisión como clave para poner fin al conflicto de la dirección con los trabajadores por la renovación del convenio colectivo.