Termenón recibe la primera ayuda Predoctoral de la AECC

Cómo mejorar los tratamientos de inmunoterapia para que funcionen en más pacientes con cáncer de pulmón. Eso es lo que estudiará a lo largo de los próximos cuatro años Uxía Termenón, investigadora predoctoral del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) en su proyecto de tesis. Para ello acaba de recibir la primera Ayuda Predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Pontevedra.

El acto de entrega fue ayer en el Álvaro Cunqueiro. Termenón lo recogió de manos de la presidenta de la AECC Pontevedra, Ana García, que destacó que es «un proyecto que destaca no solo por su rigor científico, sino por la capacidad que tendrá para generar un impacto real». «Gracias por apoyar la investigación y por entender que la ciencia es la mejor herramienta para cambiar el futuro del cáncer», agradeció la investigadora y añadió: «Vuestro compromiso es clave para lograr tratamientos más efectivos y personalizados». El proyecto se desarrolla bajo la dirección de Mónica Martínez Fernández, del Grupo Oncología Traslacional.