Un siglo del Náutico de Vigo: de una goleta al gran hito del racionalismo en la ciudad

Pocos binomios han estado tan ligados en las últimas décadas en la ciudad como el del Real Club Náutico y Vigo. La institución fundada en 1906 cumple este año su primer siglo de actividad ininterrumpida en deportes como la vela o natación.

Durante sus inicios su sede fue una goleta de tres mástiles amarrada en la dársena de A Laxe llamada Klosofic. En 1945 se fusiona con el Club Marítimo y el 4 de agosto se inaugura el edificio que se ha convertido en su gran símbolo. Diseñado por Francisco Castro Represas y Pedro Alonso Pérez es uno de los mejores ejemplos del racionalismo de la posguerra, elevando además la categoría de los actos celebrados en su interior: sala de juegos, hemeroteca, cafetería y vistas a la ría completan su oferta.

Más de dos décadas después, en 1967, el complejo deportivo se amplía con la flamante piscina climatizada de As Avenidas. La instalación ha servido durante generaciones para enseñar a nadar a miles de vigueses, así como cuartel general de los entrenamientos de los equipos de natación, waterpolo o natación sincronizada del RCNV. Aunque en proyectos como Abrir Vigo al Mar o el Plan Nouvel se barajó su traslado a una nueva y moderna instalación en el Muelle de Trasatlánticos, está previsto que el próximo año el edificio cumpla sus bodas de titanio.

Cierre de la piscina

Una fuga detectada el 5 de enero obligó al vaciado de la pila de agua, impidiendo la actividad durante varias semanas. El Náutico llegó a un acuerdo con Concello y Escuela Naval Militar de Marín para trasladarse durante las obras a otras instalaciones. Las reparaciones durarán, según los cálculos de la centenaria entidad, «entre 20 y 30 días»