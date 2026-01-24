Un Puerto cargado de argumentos para una meta «irrenunciable»

Cada día, decenas de trabajadores operan en las instalaciones del Puerto de Vigo con los barcos atracados en las diferentes terminales que traen y llevan las mercancías y, con esa misma filosofía, la Autoridad Portuaria de Vigo ha querido seguir cargándose de argumentos para conseguir una meta «irrenunciable» que no es otra que la de ser considerado puerto nodal en la próxima revisión en 2027 después de las dos exclusiones –la primera en 2011 y la segunda en 2024– de la Red Transeuropea de Transporte.

Para lograr el objetivo, la Autoridad Portuaria encargó al grupo de investigación Rede de la Universidad de Vigo un informe técnico que fue desgranada en el foro «Vigo, Puerto Nodal» organizado por FARO. Moderado por el subdirector del decano José Carneiro, este arrancó el acto recordando la «injusticia incomprensible» cometida con Vigo antes de dar paso al presidente del Puerto, Carlos Botana; el director de Transglobal, Carlos Gago; el coordinador técnico del estudio, Carlos Rodríguez; y el gerente del Clúster de la Función Logística de Galicia, Iago Domínguez.

El informe elaborado por los investigadores no deja lugar dudas y ofrece conclusiones de peso para conseguir que se tengan en cuenta las singularidades que ofrece el Puerto de Vigo más allá de atender únicamente a criterios de volúmenes de mercancías que no responden a la realidad viguesa y su peso estratégico para Galicia, España y Europa.

«¿Por qué este estudio? Porque es importantísimo seguir hablando del tema y no caer en errores del pasado de rasgarse las vestiduras en el momento y dejarlo. Es un compromiso que asumí y era importante que alguien neutral pudiese analizar los datos y dar transparencia al proceso, porque si ya en 2011 había factores que hacían necesario ser nodal, ahora todavía más», destacó Carlos Botana.

Entre los argumentos que recoge el estudio, se cita que en España, el 83% del pescado fresco y congelado que se consume entra por Vigo (el 7% en Europa), su posición estratégica en el centro de una Eurorregión, su condición de refugio natural ante inclemencias meteorológicas o el valor económico de las mercancías con las que se opera en las terminales portuarias. «Estamos hablando de soberanía alimentaria, somos el almacén de comida en Europa y además somos un puerto transfronterizo con un gran valor económico», indicó Botana sobre las conclusiones del informe.

Su coordinador técnico, Carlos Rodríguez, explicó lo que considera la «conclusión central» del trabajo realizado por su equipo es que la decisión de afrontar las valoraciones de los puertos europeos para su inclusión en la red TEN-T «no se puede afrontar únicamente desde una visión volumétrica, sino que hay que incluir el valor, su aportación a la seguridad alimentaria», censurando las decisiones adoptadas hasta la fecha por los organismos europeos y las instituciones del Estado, algo en lo que puso el foco Botana.

«Para ser Puerto nodal debe ser primero considerado estratégico por el país y debe establecerlo. Creo que Vigo nunca ha sido entendido como puerto, falta pedagogía porque siempre se argumenta el dato de la mercancía movida favoreciendo a los graneleros, incluso de pequeñas dimensiones, así que no usemos más lo de las toneladas, no engañemos porque hay otros criterios y nos jugamos el futuro», afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Sin embargo, ni siquiera teniendo en cuenta únicamente los tráficos se entiende el porqué del portazo a Vigo en 2024, ya que como recordó Carlos Rodríguez, «contrastamos en nuestro análisis que varios de los puertos incorporados a la red básica no llegan a los umbrales marcados, al no cumplir volúmenes de mercancías, ser los mayores de su fachada costera o estar asociados a grandes núcleos urbanos». Citó, entre otros, los puertos de Brest, Sète o Split.

Consecuencias

Las consecuencias que sufre, por tanto, el Puerto de Vigo por su exclusión como nodal son variopintas, pero fundamentalmente impiden una mayor visibilidad para potenciar el tejido empresarial y un acceso a una mayor financiación que le permita afrontar sin ataduras inversiones para crecer en competitividad y luchar en igualdad con sus competidores.

«Uno de los ejes estratégicos de nuestra organización es el apoyo industrial a empresas y atraer nueva inversión y no ser nodal te deja fuera de muchas analíticas porque las empresas ponen filtros para estudiar ubicaciones idóneas y el de ser nodal es muy llamativo», recordó Iago Domínguez.

Mientras, en esta misma línea, el director de Transglobal, una de las empresas del grupo Dávila que gestiona la terminal de contenedores en Guixar señaló que «no creo que no ser puerto nodal pueda suponer un problema, sino que ya lo está siendo terminalista por la financiación, vamos con mucho retraso, porque hablamos de visibilidad internacional, subvenciones, refuerzo a las empresas».

Igual de rotundo fue Carlos Botana en este apartado, dejando claro que «estamos sufriendo un perjuicio porque competimos con otros que sí son nodales como Bilbao, Leixões o Santander y tenemos un freno a la hora de financiarnos y ejecutar las inversiones».

¿Cuáles serán entonces los próximos pasos para avanzar en la hoja de ruta? Existe ya un compromiso firmado con Puertos del Estado para crear una comisión técnica a la que se remitirá el informe de la UVigo, pero la Autoridad Portuaria irá más allá.

«Estamos sufriendo un perjuicio y un freno de financiación» Carlos Botana — Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

«Es importante ir al Congreso, Senado, Parlamento europeo porque necesitamos un acuerdo de todos los grupos y debe ser una estrategia de país, hablaré con quién sea y me da igual quién esté en Madrid, es irrenunciable por nuestra importancia económica para Galicia, España y Europa y hay datos de sobra por nuestra singularidad. No quiero anuncios, quiero movimiento real y hechos del Ministerio de Transportes», concluyó Botana.

En esa complementariedad, Iago Rodríguez apuntó también las «diferencias» que Vigo ofrece, por ejemplo, con el único puerto gallego nodal hasta la fecha como A Coruña. «Tiene características totalmente diferentes y Vigo es perfectamente complementario porque es potente en contenedores, ofrece protección, es transfronterizo y por todo ello es necesario», dijo el gerente del Clúster.

En este «momento crucial», como añadió Botana, insistió en pedir un apoyo general a las reivindicaciones del Puerto, «la conexión con África y América en el delicado momento geopolítico que vivimos y de ahí también esa importancia clave que damos de estabilidad y seguridad». Argumentos de sobra, sin duda, para ser, de una vez por todas, puerto nodal.

«Es adquirir visibilidad, reforzar el tejido empresarial» Carlos Gago — Director de Transglobal

Transglobal tiene entre manos, entre otros proyectos, impulsar las primeras autopistas ferroportuarias que conecten Galicia con Madrid y Barcelona, «algo que nos va a posicionar como nodo logístico a la altura de Valencia», algo para lo que será necesario afrontar la reforma de la infraestructura ferroviaria, «algo que ser Puerto nodal seguro que nos lo ayudaría a priorizar».

Gago puso también en la mesa la necesidad de «adquirir mayor visibilidad internacional con esa declaración para reforzar al tejido empresarial», con muchas esperanzas por ejemplo en el desarrollo de la Plisan, «otra prueba que demuestra que Vigo está haciendo muy bien su trabajo».

Como muestra del agravio, recordó las tres décadas que Vigo y Galicia esperaron para tener alta velocidad ferroviaria. «No puede ser que con este nos pase lo mismo», añadió.

«Las empresas ponen filtros para elegir ubicaciones, no ser nodal te deja fuera» Iago Domínguez — Clúster Función Logística de Galicia

El gerente del Clúster de la Función Logística de Galicia, Iago Domínguez, puso en valor las «características diferenciadoras» que ofrece el Puerto de Vigo para conseguir la declaración de ser nodal en la próxima revisión, algo que tildó de «una absoluta necesidad» para reforzar el papel de pulmón económico.

«En Galicia ya tenemos un puerto nodal, A Coruña, pero de características totalmente diferentes y Vigo presta claramente un servicio complementario con él, al ser muy potente en movimiento de contenedores, ofrecer protección, ser fronterizo, por eso es tan necesario», apuntó Domínguez, recordando que, en un mundo globalizado, las empresas de otros rincones del planeta establecen sus prioridades por criterios objetivos.

«No ser nodal te deja fuera de muchas analíticas, las empresas juegan con un mapamundi y ponen filtros para estudiar las ubicaciones idóneas y ser nodal es muy llamativo. Estamos compitiendo con Asia, África, América», indicó el gerente de la organización.

Domínguez apuntó también durante sus intervenciones la importancia de apostar también por proyectos como las autopistas ferroviarias, «que nos daría grandes posibilidades y nos ayudaría a encontrar nuevas sinergias, haciendo obras para las que ser nodal también nos subiría en la lista de prioridades, por lo que cuantos más argumentos demos para no ser los últimos, mejor». Garantiza un apoyo total del Clúster a las reivindicaciones de la Autoridad Portuaria viguesa.

«El nivel de cumplimiento de Vigo es superior a varios incorporados» Carlos rodríguez — Universidad de Vigo

Carlos Rodríguez, el coordinador técnico del estudio encargado por la Autoridad Portuaria a la Universidad de Vigo para reforzar su candidatura a ser incluido en la Red Transeuropea de Transportes destacó la falta de claridad existente en la delimitación de los criterios fijados en las revisiones para la incorporación de nuevos puertos a la red después de una extensa y profunda investigación.

«Al ser un sello que pretende ordenar prioridades de inversión, debería estar asentado en criterios robustos y aplicados de forma consistente, pero contrastando vimos que de los puertos incorporados en 2024, hay varios que no llegan a los umbrales y aplicando ese mismo escrutinio a Vigo su nivel de cumplimiento es equiparable o incluso superior», señaló Rodríguez.

El académico insistió en los perjuicios que supone para Vigo la decisión tomada, «provocando esas fricciones a la hora de financiarte para tener capacidad de afrontar inversiones y puede producir una pérdida de competitividad».

Por ello, Carlos Rodríguez deja clara cuál es la conclusión central del estudio realizado. «No se puede analizar a Vigo desde una visión volumétrica, hay que incluir el valor de sus operaciones porque aporta calidad a la seguridad alimentaria de Europea, una resiliencia operativa, una capacidad intermodal y por ello es difícilmente justificable lo que ha sucedido», finalizó