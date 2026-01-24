Premio al blog del vigués Antón Beiras por su divulgación jurídica

La asociación sin ánimo de lucro Globoversia celebró este pasado viernes el acto de entrega de sus VII Premios Jurídicos en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, un acto en el que se reconoció, entre otros, el blog de política fiscal, impuestos y derecho tributario Taxlandia, del que es uno de los fundadores el abogado y economista vigués Antón Beiras.

El profesional de Vigo, acompañado de sus colaboradores de la publicación, recogió el premio en la categoría «Blogs jurídicos de oro», después de que el jurado reconociese los planteamientos analizados en sus posts tanto de cuestiones de actualidad como de pronunciamientos de tribunales. Es citado habitualmente en publicaciones académicas.