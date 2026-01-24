Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide al pleno de Vigo apoyo para impulsar Peinador

Reclama a Aena que actúe | Caballero vuelve a ofrecer a Diputación y Xunta un plan conjunto

Luisa Sánchez, detrás del micrófono, en el entorno del aeropuerto de Peinador.

Borja Melchor

La presidenta del PP de Vigo y concejala, Luisa Sánchez, planteará en el pleno de la corporación municipal ordinario del próximo lunes un acuerdo para exigir a Aena que «ejerza sus competencias» y trabaje para potenciar Peinador. Lo hará a través de una enmienda a la moción presentada por el grupo socialista.

También instará al Concello a recurrir «a expertos en materia aeroportuaria para captar rutas directas» y llama a «no trampear el balance comparando la actividad de 2025 con los 11 meses de operatividad de 2024».

Apoyo de Concello, Xunta y Diputación

Precisamente, el alcalde, Abel Caballero, subrayó que el grupo socialista llevará una moción al pleno para pedir a la Xunta y a la Diputación nuevamente un plan conjunto con el Concello para el apoyo a vuelos desde Peinador. «Que paguen un tercio», comentó tras destacar el interés de aerolíneas en cubrir rutas desde la ciudad olívica hacia Londres, París, Milán o Barcelona.

