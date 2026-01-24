Los motivos que llevan al Concello de Vigo a limitar los pisos turísticos
La jurisprudencia reciente del TSXG confirma que la actividad de las viviendas vacacionales constituye un uso terciario de hospedaje
El gobierno local persigue la limitación de las viviendas de uso turístico para poner freno a los efectos negativos de este tipo de propiedades. Cita la presión sobre el mercado de alquiler; la dificultad de acceso a la vivienda habitual para sectores prioritarios como juventud, familias monoparentales u hogares vulnerables; conflictos de convivencia; o inseguridad jurídica ante la ausencia de una norma municipal clara sobre las condiciones para el ejercicio de esta actividad.
La jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma que la actividad de las viviendas de uso turístico constituye un uso terciario de hospedaje, y no residencial, debiendo ajustarse tanto a la normativa sectorial como a la urbanística, por lo que requiere título habilitante municipal. El Concello considera que la aplicación exclusiva de la normativa autonómica «resulta insuficiente para controlar su concentración».
Críticas de la oposición
La presidenta del PP de Vigo y concejala, Luisa Sánchez, cree «imprescindible que la ordenanza esté consensuada lo máximo posible con todos los agentes implicados». «Debe pasar por una fase real y efectiva de exposición pública —ya se abrió un plazo de consulta el pasado verano— que permita la presentación de alegaciones y la mejora del texto», indica.
Xabier P. Igrexas, portavoz municipal del BNG, lamenta que «a ordenanza —sin fecha de entrada en vigor por ahora— chega moi tarde e, ademais, a súa tramitación foi absolutamente opaca». «A mensaxe que hai que enviar é que non se permitirá nin un piso turístico máis mentres o alugueiro non sexa accesíbel para a maioría social», traslada. Ya adelanta que su formación presentará enmiendas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789