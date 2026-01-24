Los motivos que llevan al Concello de Vigo a limitar los pisos turísticos

El gobierno local persigue la limitación de las viviendas de uso turístico para poner freno a los efectos negativos de este tipo de propiedades. Cita la presión sobre el mercado de alquiler; la dificultad de acceso a la vivienda habitual para sectores prioritarios como juventud, familias monoparentales u hogares vulnerables; conflictos de convivencia; o inseguridad jurídica ante la ausencia de una norma municipal clara sobre las condiciones para el ejercicio de esta actividad.

La jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma que la actividad de las viviendas de uso turístico constituye un uso terciario de hospedaje, y no residencial, debiendo ajustarse tanto a la normativa sectorial como a la urbanística, por lo que requiere título habilitante municipal. El Concello considera que la aplicación exclusiva de la normativa autonómica «resulta insuficiente para controlar su concentración».

Críticas de la oposición

La presidenta del PP de Vigo y concejala, Luisa Sánchez, cree «imprescindible que la ordenanza esté consensuada lo máximo posible con todos los agentes implicados». «Debe pasar por una fase real y efectiva de exposición pública —ya se abrió un plazo de consulta el pasado verano— que permita la presentación de alegaciones y la mejora del texto», indica.

Xabier P. Igrexas, portavoz municipal del BNG, lamenta que «a ordenanza —sin fecha de entrada en vigor por ahora— chega moi tarde e, ademais, a súa tramitación foi absolutamente opaca». «A mensaxe que hai que enviar é que non se permitirá nin un piso turístico máis mentres o alugueiro non sexa accesíbel para a maioría social», traslada. Ya adelanta que su formación presentará enmiendas.