Las que llegan hasta las puertas del corazón para no hacer daño

Los fármacos que se usan para quimioterapia son altamente tóxicos. Si se introducen por la vía más habitual en los hospitales, la que se suele colocar en el dorso de la mano o en la muñeca, pueden lesionar estos vasos finos y superficiales quemándolos, causando necrosis. Desde que, en 2017, se creó el Equipo de Enfermería de Infusión y Accesos Vasculares, los pacientes oncohematológicos ya no sufren estos daños. Como si de un trabajo de fontanería se tratatase, guiadas por ecografía y a pie de cama (o de sillón), sus profesionales introducen catéteres mucho más largos hasta la vena cava. Este tubo de plástico fino y flexible protege a los vasos del contacto con el agresivo medicamento y lo deja a las puertas del corazón. Se llama PICC y ahí se quedará los meses que dure el tratamiento, evitándole además numerosos pinchazos a unos pacientes que están continuamente sometidos a analíticas y suelen tener pruebas con inyección de contraste.

El impacto más significativo de su trabajo se percibe en los pacientes oncohematológicos, que experimentaron una mejora sustancial en la seguridad de la administración de estos tratamientos. Pero este equipo atiende también a otraspersonas que presentan dificultades para cogerles una vía para la administración de fármacos irritantes o vesicantes, así como a aquellos que requieren terapia por vena de larga duración —más de 7 días y menos de un año—.

Lo hacen tanto con pacientes de los hospitales de día, como con los que están ingresados en planta. «Trabajamos para todo el hospital, excepto para críticos y pediátricos», explican. Y es que no pertenecen a ningún servicio en concreto, sino que dependen de la Dirección de Enfermería.

Actividad y equipo

En estos casi nueve años de actividad (hasta diciembre de 225), han colocado 7.781 dispositivos vasculares. Principalmente, son PICCs y líneas medias. Estas últimas son catéteres venosos periféricos largos, que llegan con la punta del tubo a venas más grandes, a las que vierten el fármaco evitando así quemar vasos pequeños. Cuentan que toda esta actividad «permitió estandarizar procesos, reducir complicaciones y mejorar la eficiencia de los tratamientos».

El equipo está integrado por las enfermeras Sonia Romero García, Magdalena Campos Rivas y Mónica Villar Hermida y la técnica de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) Luz Abalde Alonso. Operan bajo un modelo de práctica avanzada, con capacidad de valoración clínica, toma de decisiones, intervención autónoma y seguimiento de personas atendidas.

No solo ejecutan técnicamente, sino que hacen gestión clínica, prevención de efectos adversos y optimización de recursos. Están preparando la solicitud de acreditación por parte de la Sociedad Española de Infusión Vascular y destacan su «papel clave» en la formación de otros profesionales.

Celebración

Mañana celebran el Día Internacional de la Enfermería de Terapia Intravenosa y aprovechan la efeméride para sumarse a una reflexión sobre el papel de la enfermería especializada como «axente clínico, organizativo e estratéxico, imprescindible para afrontar os retos actuais e futuros do sistema sanitario». Reivindican que su equipo no desempeña una función auxiliar, sino que su trabajo es una práctica clínica especializada, con competencias propias y responsabilidad directa en los resultados, así como capacidad de liderazgo organizativo..

«Se queremos sistemas sanitarios seguros, eficientes e baseados na evidencia, é imprescindible recoñecer e estructurar este tipo de perfís profesionais», sostienen y reclaman un reconocimiento «real», en términos de infraestructura, desarrollo profesional y toma de decisiones.