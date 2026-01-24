El Ifevi afrontará su plan dinamizador con los servicios de hostelería garantizados

Los gestores del Ifevi tienen entre manos un plan para exprimir el potencial del recinto a través de un plan dinamizador en el cual ya se empezó a trabajar en las últimas semanas de 2025 después de meses con las posturas enfrentadas entre Xunta y Concello, que consiguieron cerrar varios acuerdos, entre ellos una nueva tasación del recinto, para definir una hoja de ruta con la cual se puedan ejecutar las mejoras necesarias para reforzar ferias consolidadas como Conxemar, a través de una ampliación de las instalaciones, y captar nuevos eventos. Al desafío se incorporará Zona Franca una vez se confirme su entrada en el patronato, garantizando una inversión de al menos 18 millones.

En esta nueva etapa, el patronato del Ifevi se ha asegurado contar con un servicio básico como es el de hostelería, una vez que ha conseguido adjudicar el contrato licitado el pasado verano para elegir empresas que gestionen la cafetería y el restaurante. Estas serán Quintas Fernández y Servicios y Alquileres Catering Galicia, después de que fuesen las mejor valoradas por los técnicos. Para gestionar la cafetería, hubo otras dos propuestas, mientras que para el restaurante, hubo una opción más allá de la finalmente ganadora, según recogen las actas publicadas esta semana en el portal de contratación.

De esta forma, una vez se firmen los contratos, el Ifevi pasará a contar con servicio de bar durante todo el año coincidiendo con el horario de apertura, que entre octubre y mayo será de lunes a jueves de 09,00 a 14,00 y de 15,30 a 18,30 horas y los viernes de 09,00 a 15,00 horas, mientras que los encargados del restaurante, que tiene también área de autoservicio, deberán tenerlo operativo cuando se celebren eventos en el recinto, sumando también los días de montaje y desmontaje. Asimismo, la cafetería ampliará su horario cuando se celebren ferias, dando servicio también en los espacios reservados en los pabellones donde tengan lugar los eventos.

Además de garantizar la hostelería, los gestores del Ifevi han elegido también la empresa que se encargará de las labores de vigilancia y seguridad del recinto, que será Sasegur. Con estos dos contratos solucionados, el objetivo ahora debe ser elaborar en el plazo más breve posible tanto el plan funcional, que determinará las necesidades más urgentes (mantenimiento, parking...), como el estratégico, clave para potenciar la infraestructura.