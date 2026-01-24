El centro Cintecx de la UVigo premia una herramienta para optimizar el tratamiento de aguas
El proyecto liderado por David Fernandes y Sergio Chapela gana el Challenge 2026
R.V.
El proyecto AQUA SUB, liderado por David Fernandes (grupo Biosuv) y Sergio Chapela (GTE) es el ganador del Challenge 2026, la competición organizada por el centro Cintecx de la UVigo para el intercambio de ideas, la presentación de avances científicos y la defensa de nuevas propuestas.
Con una financiación de 10.000 euros y un año de ejecución, el proyecto propone una herramienta digital que simplifica simulaciones muy complejas manteniendo una alta precisión, reduciendo drásticamente el tiempo y el coste computacional, y que permite optimizar el diseño y operación de procesos de tratamiento de aguas en condiciones reales.
La relevancia de la propuesta se sitúa en el contexto de la Directiva Europea 2024/3019, que promueve la transición de las depuradora tradicionales hacia instalaciones de recuperación de recursos hídricos más eficientes y sostenibles.
Durante el acto celebrado este viernes en Cintecx, también intervinieron los ganadores de la edición de 2025. Antía Fernández y Pablo Pou avanzaron en la creación de nuevos nanomateriales capaces de descontaminar el agua, Mario Soilán y María Pazó alcanzaron un 90% de precisión con su método para comprender y anticipar fenómenos de eutrofización. E Ignacio Pérez y Aránzazu Pintos estudiaron el comportamiento de las roca en condiciones extremas.
La directora del centro de investigación, Ángeles Sanromán, destacó que el Challenge ya se ha convertido «en una plataforma que impulsa proyectos nuevos con un fuerte componente interdisciplinar y orientados a resolver desafíos tecnológicos reales».
