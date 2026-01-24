Aumenta el bruxismo en jóvenes y niños por el estrés

Apretar la mandíbula, rechinar los dientes o despertarse con dolor en la boca y el cuello es una queja cada vez más habitual en las consultas sanitarias. Odontólogos y fisioterapeutas alertan de un incremento sostenido de casos de bruxismo, especialmente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. Una afección que, aunque multifactorial, está estrechamente ligada al estrés y al ritmo de vida actual. Parte de este crecimiento responde a una mayor concienciación y a revisiones más exhaustivas. «Antes solo se trataban los casos que llegaban con dolor. Ahora el propio dentista detecta el bruxismo durante la exploración, aunque el paciente no sea consciente», señala la odontóloga Antía García. Pero la vida ajetreada juega un papel fundamental.

Cuando el hábito se mantiene en el tiempo, las consecuencias pueden ser importantes. El desgaste de las piezas dentales es uno de los principales efectos, llegando a provocar fracturas y daños severos. «Por eso ahora intentamos detectarlo cuanto antes. Si se deja evolucionar, la rehabilitación posterior puede ser bastante compleja», advierte la especialista. Este cambio en la forma de abordar la patología ha ayudado a identificar también el bruxismo infantil. «En niños suele ir por fases y no siempre está relacionado únicamente con el estrés», indica García. Factores anatómicos, posturales o del crecimiento mandibular también influyen. En estos casos puede desaparecer por sí solo, pero si persiste conviene revisarlos. El tratamiento habitual incluye el uso de férulas de descarga durante la noche, para evitar el contacto entre los dientes y colocar la mandíbula en una posición de reposo. Sin embargo, no todos los casos se limitan al sueño. «Muchos pacientes también aprietan los dientes durante el día, de forma inconsciente», añade.

El bruxismo tiene efectos que van más allá de la dentadura. Desde EKOM Fisioterapia confirman que cada vez atienden a más personas con dolor en la mandíbula. «La férula protege los dientes, pero nosotros trabajamos la musculatura implicada y las alteraciones que provoca», explican. Los músculos maseteros y temporales son los más afectados, pero la tensión se extiende a otras zonas. «Es habitual que los pacientes presenten dolores de cabeza, cervicales, mareos o incluso tinnitus», indican desde el centro. Por este motivo, el tratamiento no se limita a la mandíbula, sino que abarca también la musculatura cervical y craneocervical. En cuanto a las causas, los profesionales coinciden en señalar el estrés como uno de los factores más determinantes. «El ritmo de vida actual es inmediato y exigente, y muchas personas canalizan esa tensión apretando los dientes sin darse cuenta, incluso durante el día», explican desde EKOM. A ello se suman las tensiones posturales, especialmente en cuello y hombros, cada vez más comunes desde edades tempranas debido al uso prolongado de pantallas y el sedentarismo.

Los profesionales asocian este incremento con el estilo de vida actual: estrés crónico, falta de sueño, uso excesivo de pantallas y consumo nocturno de cafeína u otros estimulantes. Para su tratambiénto conviene cambiar estos hábitos.